Danh sách "100 phụ nữ gợi cảm nhất" của tạp chí Maxim được lập ra từ năm 2000, công bố thường niên. Năm 2010, ca sĩ Katy Perry được vinh danh. Thuở mới vào nghề, cô theo đuổi hình ảnh vừa ngọt ngào và gợi cảm. Đây là giai đoạn thành công trong sự nghiệp của Katy - bứt phá với album One of the Boys và có tour lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên. Cùng năm, cô kết hôn với diễn viên hài Russell Brand, ly dị năm 2012.

Hơn 10 năm trong làng giải trí, Katy hiện xây dựng chỗ đứng vững chắc, luôn biết cách thu hút sự chú ý của công chúng. Năm 2020, cô dự định phát hành album thứ sáu và làm đám cưới với tài tử Orlando Bloom.