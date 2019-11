10 đội thi bước vào vòng Đối đầu 'Kpop Dance For Youth'

Các đội thi có mặt tại Hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân (207 Giải phóng, Hà Nội) vào 19h30 ngày 30/11 để thi đấu, chọn ra top 5 cho vòng Chung kết.

Cuộc thi "Kpop Dance For Youth" đã đi qua một nửa chặng đường. Sau hai vòng Online và Biểu diễn, ban tổ chức đã chọn ra 10 đội xuất sắc vào vòng Đối đầu, trong đó có 9 đội do ban giám khảo chọn, một đội do độc giả bình chọn nhiều nhất trên Fanpage.

Ở vòng ba, 10 đội thi đã bốc thăm chia làm năm cặp đấu, mỗi cặp biểu diễn bài nhảy của cùng một nhóm nhạc, thời gian tối đa 5 phút.

HV Ngân Hàng Bài thi của đội BAAT (Học viện Ngân Hàng) tại vòng Biểu diễn "Kpop Dance For Youth".

Danh sách thứ tự thi đấu của 5 cặp và thứ tự biểu diễn của các đội:

STT Cặp đấu Nhóm nhạc 1 THPT Trần Nhân Tông - THPT Việt Đức TWICE 2 ĐH Thăng Long - ĐH Kinh tế quốc dân BTS 3 THPT Nguyễn Trãi - Học viện Ngân hàng Black Pink 4 ĐH Văn hóa - ĐH Sư phạm EXO 5 ĐH Y Hà Nội - ĐH Hà Nội SNSD

Về cách tính điểm, theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, tại vòng Đối đầu, ngoài số điểm từ hai ban giám khảo (một phiếu tới từ Linh 3T, một phiếu của ban tổ chức), sẽ có điểm đặc biệt của cổ động viên đến từ top 10 trường. Theo đó, mỗi đội sẽ có 30 cổ động viên ngồi trong khu vực giám khảo đặc biệt, tương ứng với 300 người. Sau mỗi phần thi, 300 khán giả sẽ chọn màu tương ứng với màu của đội họ sẽ chọn.

Các cổ động viên trong khu vực ban giám khảo đặc biệt chỉ được chọn một trong hai màu, không bỏ phiếu trống. Ngay khi ban tổ chức đếm số màu của một đội quá 50%, tức 151 bình chọn trở lên, đội nhiều màu hơn sẽ giành được một phiếu (tương đương 33% tổng số điểm). Đội nào không đủ 30 cổ động viên, ban tổ chức sẽ chọn bổ sung cổ động viên của đội khác vào để khu vực ban giám khảo đặc biệt đảm bảo đủ 300 người.

Những cô gái đến từ DR Crew (Đại học Y Hà Nội) thể hiện tinh thần năng động, cháy hết mình với màn vũ đạo chất lừ.

Bên cạnh phần dự thi của các đội, ban tổ chức còn triển khai minigame hấp dẫn dành cho khán giả với nhiều phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Decuma, Nike.

Sau đêm thi vòng Đối đầu, 5 đội xuất sắc top 10 sẽ vào đêm chung kết. Ngoài ra, ban tổ chức đưa ra quyền cứu đặc biệt dành cho 15 đội còn lại của top 20 (vòng Biểu diễn) thông qua hình thức bình chọn online. Đội nào được bình chọn nhiều nhất sẽ đặc cách xuất hiện đêm chung kết ngày 14/12. Thời gian mở cổng bình chọn từ 0h ngày 2/12 đến 12h 5/12. Độc giả theo dõi tại đây.

Thành Anh