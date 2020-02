Always Be My Maybe nhận đến 89% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Với khán giả trong nước, tác phẩm của Netflix còn gây tò mò bởi nhân vật chính được giới thiệu là gốc Việt.

Sasha Tran (Ali Wong) và Marcus Kim (Randall Park) là bạn thân từ thời thơ ấu, từng thân thiết nhưng rồi xa cách vì cãi nhau. Khi Sasha trở về San Francisco (Mỹ), cô gặp lại và dần kết nối với Marcus. Kịch bản thông minh, màn trình diễn của đôi sao chính làm nên thành công cho tác phẩm có đến 32 triệu lượt xem trong bốn tuần đầu. Ảnh: Netflix.