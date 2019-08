10 bản hit của Shawn Mendes

Sau 5 năm bước chân vào làng nhạc, Shawn Mendes được gọi là hoàng tử nhạc Pop thế hệ mới với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích.

Tạp chí Billboard tổng hợp các ca khúc làm nên tên tuổi Shawn Mendes nhân sinh nhật 21 tuổi của anh (ngày 8/8). Nổi tiếng từ những video trên Youtube khi mới 13 tuổi, Shawn nhanh chóng thành công khi chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp. Các ca khúc của anh thường gửi gắm những thông điệp gần gũi về cuộc sống.

Life of The Party

'Life of The Party' - Shawn Mendes

Đĩa đơn Life of The Party phát hành tháng 6/2014, thuộc album đầu tay của Shawn mang tên Handwritten. Ca khúc động viên mọi người sống đúng với cá tính của mình: "Không sao cả nếu bạn không hoàn hảo, mỗi khuyết điểm đều là điều đặc biệt và là một phần của bạn. Đừng sợ hãi thể hiện bản thân và lo lắng người khác nghĩ gì về mình".

Ca khúc giành vị trí 24 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu khởi đầu thành công của chàng ca sĩ trẻ. Life of The Party cũng vào top 10 trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Canada - quê hương của Shawn: Canadian Hot 100, Canada Hot AC...

A Little Too Much

'A Little Too Much' - Shawn Mendes

A Little Too Much ra mắt tháng 4/2015, cũng thuộc album đầu tay của Shawn. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, là lời động viên dành cho một cô gái luôn phải đấu tranh với âu lo. Shawn tin rằng cô không đơn độc và sẽ vượt qua mọi khó khăn. MV A Little Too Much mang màu sắc chủ đạo đen - trắng, Shawn đệm guitar, hát trong một nhà hát không có khán giả.

In My Blood

Ca khúc 'In My Blood' - Shawn Mendes

In My Blood chứa nhiều cảm xúc riêng tư của Shawn. Trước khi ca khúc được phát hành, nam ca sĩ chưa bao giờ công khai mình mắc hội chứng rối loạn lo âu. Theo Billboard, nội dung của In My Blood liên quan đến cảm giác căng thẳng khi Shawn chuẩn bị từ bỏ mọi chuyện nhưng cuối cùng nỗ lực vượt qua. Nhiều người nghe nhạc yêu thích ca khúc vì truyền tải thông điệp sống mạnh mẽ.

Nervous

'Nervous' - Shawn Mendes

Shawn thể hiện tâm trạng bối rối của một chàng trai trước cô gái mình thích qua Nervous. Trên tờ Entertainment Weekly, nam ca sĩ bộc lộ dù có trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh cũng là chỉ là một chàng trai 19 tuổi bình thường: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy căng thẳng trước mọi cô gái. Điều đó nghe thật là ngu ngốc. Giai điệu vui vẻ của Nervous như mô tả một hoàng tử rất quyến rũ, tự tin. Nhưng thực ra nó hát về cảm giác lo lắng".

Stitches

'Stitches' - Shawn Mendes

Stitches là sản phẩm âm nhạc đầu tiên Shawn hát về tình yêu tan vỡ nhưng với giai điệu mạnh mẽ. Nam ca sĩ cố gắng vượt qua cảm giác thất vọng khi tình yêu không được đáp lại, sau cùng, anh phải tự chiến đấu với cảm xúc tiêu cực và rời bỏ mối quan hệ này. MV Stitches đạt gần 1 tỷ 170 triệu lượt xem trên Youtube và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Treat You Better

Shawn Mendes - Treat You Better

Bên cạnh giai điệu cuốn hút, lời ca của Treat You Better khiến nhiều người nghe nhạc rung động:

"Cause I know I can treat you better

Than he can

And any girl like you deserves a gentleman

Tell me why are we wasting time

On all on your wasted crime

When you should be with me instead

I know I can treat you better

Better than he can"

(Anh biết mình có thể đối xử tốt với em hơn người em yêu

Bất cứ người con gái nào như em đều xứng đáng có được một người đàn ông tử tế

Tại sao chúng ta cứ lãng phí thời gian của nhau vào cuộc tình sai lầm của em

Đáng ra em nên đến bên anh

Anh sẽ đối với em tốt hơn rất nhiều so với gã tồi đó)

Shawn vào vai một chàng trai lặng lẽ dõi theo cô gái mình yêu bị đối xử tệ bạc trong MV. Treat You Better đạt hơn 1 tỷ 700 triệu lượt xem trên Youtube và giành vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Shawn được ghi nhận là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất có MV đạt mốc 1 tỷ lượt xem của Youtube.

Lost in Japan

'Lost In Japan' - Shawn Mendes

Ca khúc do Shawn kết hợp với "phù thủy âm nhạc" Zedd, có âm thanh điện tử vui nhộn. Lost in Japan truyền tải những rung động trong tình yêu một cách tự nhiên. Phần lời hát tràn ngập khát khao muốn thể hiện tình cảm khi Shawn bất ngờ phải lòng một cô gái ở Nhật Bản.

"Do you got plans tonight?

I'm a couple hundred miles from Japan, and I

I was thinking I could fly to your hotel tonight

'Cause I-I-I can't get you off my mind

Can't get you off my mind"

(Em có kế hoạch gì tối nay không?

Anh đang cách xa Nhật Bản cả trăm ngàn dặm

Nhưng anh nghĩ mình sẽ bay đến gặp em đêm nay

Vì anh chẳng thể nào thoát khỏi hình bóng em

Chẳng thể nào ngừng nghĩ về em)

If I Can’t Have You

'If I Can’t Have You' - Shawn Mendes

If I Can’t Have You là single đầu tiên của Shawn trong năm nay, ra mắt đầu tháng 5. MV được dàn dựng đơn giản với hai tông màu đen và trắng, kể về người con trai nuối tiếc một tình yêu sâu vì đã không thành thật bộc lộ cảm xúc. Shawn sáng tác ca khúc này cùng hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng - Scott Harris và Teddy Geiger.

Nam ca sĩ trả lời phỏng vấn tạp chí Apple’s Beast 1: "Trong vòng sáu tháng, tôi đã viết 45 ca khúc với giai điệu hoàn toàn khác nhau. Đây là ca khúc tôi thường xuyên hát cho mình, gia đình, bạn bè và khiến mọi người mỉm cười". Sau một tuần ra mắt, ca khúc đạt vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 - thành tích tốt nhất của anh trên bảng xếp hạng này.

Mercy

'Mercy' - Shawn Mendes

Nằm trong album phòng thu thứ hai Illuminate của Shawn, phát hành vào tháng 8/2016, Mercy mang giai điệu dữ dội hơn so với phần lớn ca khúc của Shawn. Trong Mercy, Shawn là một chàng trai đang cố gắng từ bỏ tình yêu vì phải chịu nhiều tổn thương. MV xen kẽ hình ảnh Shawn bị khóa trong một chiếc ôtô đang chìm xuống nước và Shawn lặng lẽ hát trong một nhà kho trống. Không gian trong xe dần trở nên ngột ngạt và nam ca sĩ cũng biểu diễn trong giai điệu dồn dập hơn. MV kết thúc với cảnh anh thoát ra khỏi chiếc xe, đập vỡ các nhạc cụ. Ca khúc giành vị trí thứ 15 trên Billboard Hot 100.

Señorita

MV Senorita của Shawn Mendes, Camila Cabello

Bốn năm sau I Know What You Did Last Summer, Shawn Mendes và nữ ca sĩ người Cuba Camila Cabello tái hợp trong ca khúc Señorita ra mắt cuối tháng 6. Tên ca khúc là một từ Latin để gọi các cô gái chưa chồng (tương tự "Miss" trong tiếng Anh). Trong MV, Camila hóa thân một cô gái Tây Ban Nha nóng bỏng phục vụ ở quán ăn. Cô gặp Shawn và cả hai phải lòng nhau. Họ cùng tận hưởng tình yêu với những vũ điệu và các chuyến đi.

Señorita đạt vị trí đầu bảng xếp hạng Itunes tại Mỹ sau một ngày và vị trí thứ hai trên UK Single Charts. Trên nền tảng Youtube, hiện ca khúc thu hút hơn 416 triệu lượt xem.

Thu Thảo (Theo Billboard)

Video: Youtube