10 bài dự thi nhận nhiều bình chọn nhất 'Kpop Dance For Youth'

Bài dự thi của đội L.A.Z.Y (THPT Nguyễn Trãi) nhận được bình chọn nhiều nhất với 17.662 lượt.

Cuộc thi nhảy cover nhạc Hàn Quốc Kpop Dance For Youth dành cho học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội, do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần đào tạo Nghệ thuật Việt (Cara Art) và Thành đoàn Hà Nội, phối hợp tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 9/9 đến 14/12 với 4 vòng: Bình chọn online, Biểu diễn, Đối đầu và Chung kết .

Đây là cuộc thi cover Kpop có số lượng đội thi nhiều nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 25 trường Đại học và 25 trường THPT tại Hà Nội. Kpop Dance For Youth trở thành món ăn tinh thần của các bạn trẻ thủ đô với số lượng bình chọn, kêu gọi vote cho các đội thi sau 4 tuần thi Online tới 150.000 lượt. Dưới đây là 10 video nhận nhiều bình chọn nhất.

1. L.A.Z.Y Crew (THPT Nguyễn Trãi): 17.662 lượt vote

L.A.Z.Y Crew - Bang Bang Bang (Bigbang) L.A.Z.Y Crew cover hit Bang Bang Bang của Bigbang.

Là đội thi nổi bật của tuần 4, các thành viên của L.A.Z.Y Crew (THPT Nguyễn Trãi) chứng tỏ bản lĩnh ngay từ những ngày đầu mở cổng bình chọn. Nhờ sự yêu mến của độc giả cùng tinh thần tập thể, nhóm giành được lượt vote kỷ lục - 17.662. Với con số này, nhóm không chỉ dẫn đầu tuần 4, mà còn ở vị trí cao nhất trong danh sách các đội thi vòng Online "Kpop Dance For Youth".

2. K14 (THPT Thượng Cát): 17.036 lượt vote

K14 - Mini Skirt (AOA) K14 cover hit Mini Skirt (AOA).

Theo sát nút L.A.Z.Y Crew là K14, đến từ THPT Thượng Cát. Mặc dù không đứng đầu bảng tuần bốn, nhưng đây là đội nhì có số lượt bình chọn cao nhất 17.036 lượt, giành tấm vé vào vòng Biểu diễn.

3. C2 Crew (Đại học Bách Khoa Hà Nội): 13.330 lượt vote

C2 Crew - Intro + Fake Love + Idol (BTS) C2 Crew cover hit Intro - Fake Love - Idol (BTS).

C2 Crew là đội đầu tiên giành tấm vé vào vòng tiếp theo với lượt vote ấn tượng - 13.330. Nguyễn Minh Thành, trưởng nhóm từng chia sẻ: "Nếu bạn muốn có lượt vote cao, bạn cần có sự kêu gọilớn. Vì vậy, chúng mình đã kêu gọi tất cả các bạn từ trường cấp hai, cấp ba, đại học và mọi nguồn lực có thể. Thậm chí, cả nhóm đã không ngủ để gửi tin nhắn đến toàn thể thành viên bạn bè, họ hàng, bạn mới, bạn cũ gì cũng nhắn hết để kêu gọi sự đồng lòng từ mọi người".

4. FH Crew (Học viện Nông nghiệp Việt Nam): 12.669 lượt vote

FH Crew - Học viện Nông nghiệp Việt Nam FH Crew cover hit Flash (X1).

Là đội nhì thứ hai có lượt bình chọn cao nhất trong bốn tuần - 12.669 lượt vote, FH Crew (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cũng chắc chắn giành tấm vé vào vòng trong. Để có lượt bình chọn tăng nhanh vào những ngày cuối của tuần thi, Ngô Thị Liên, thành viên của FH cho biết, đây là một chiến thuật. Sau gần hai ngày cố gắng, nhóm đã không ngừng vận dụng trang mạng xã hội của trường VNUA (trang chính, confession, loa, các khoá, các câu lạc bộ để tuyên truyền về cuộc thi) và kêu gọi bình chọn.

5. Step Up Club (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội): 9.517 lượt vote

Step Up Club - Gotta Go (CHUNGHA) Step Up Club cover hit Gotta Go (Chungha).

Với 9.517 lượt bình chọn, các thành viên đến từ Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu tuần ba. Cũng giống L.A.Z.Y Crew, C2 Crew hay FH Crew, để có tấm vé vào vòng Biểu diễn, ngoài sự ưu ái của độc giả, đại diện Step Up Club cho biết, cả nhóm đã không ngừng kêu gọi sự ủng hộ của người thân, bạn bè, ngay từ những ngày đầu mở cổng bình chọn đến tận những giây phút cuối khép cổng bình chọn.

6. Grooza Team (Đại học Văn Hoá Hà Nội): 9.409 lượt vote

GROOZA Dance Team - Dance The Night Away - DDU-DU DDU-DU Grooza Team cover hit Dance The Night Away - DDU-DU DDU-DU.

Grooza Team (Đại học Văn hóa Hà Nội) tham gia bằng cover hai bản hit "Dance The Night Away" của Twice và "DDU-DU DDU-DU" của BlackPink. Đại diện Grooza Team cho biết, cả nhóm đã cố gắng hoàn thiện bài từng giờ từng phút với mục tiêu lọt vòng trong của "Kpop Dance For Youth". Với 9.409 lượt bình chọn, nhóm có nhiều cơ hội vào vòng trong nếu nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo.

7. Triple T (THPT Hoàng Văn Thụ): 3.533 lượt vote

TRIPLE T - Black on Black (NCT) Triple T cover hit Black on Black của NCT.

Triple T dẫn vị trí thứ 3 tại tuần bốn vòng Online với 3.533 lượt vote. Nhóm lựa chọn cover hit Black on Black của NCT.

8. Angel Teachers (Đại học Sư phạm Hà Nội 2): 1.243 lượt vote

Angel Teachers - Hobgoblin - Hello Bitches - Kill This Love Angel Teachers cover hit Hobgoblin - Hello Bitches - Kill This Love.

Những cô giáo tương lai của Angel Teachers (Đại học Sư phạm Hà Nội 2) mang đến cuộc thi bằng cover nhiều hit Hobgoblin - Hello Bitches - Kill This Love. Nhóm nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả với 1.243 lượt vote.

9. Step crew (Đại học Mỏ Địa chất): 1.012 lượt vote

STEP crew - Đại học Mỏ Địa chất STEP crew cover Adios của Everglow.

STEP được thành lập từ các sinh viên trường Đại học Mỏ Địa Chất, thủ lĩnh là Nguyễn Đắc Hiệp. Trưởng nhóm cho biết, ngay khi nhận được công văn của đoàn trường, Hiệp đã tập hợp các thành viên lại, thúc giục mọi người tập bài để kịp ghi hình. Tổng thời gian cho buổi ghi hình là một tuần. Bật mí tiêu chí chọn thành viên cho nhóm, Đắc Hiệp khẳng định, nhóm chào đón bất cứ thành viên nào có đam mê với Kpop và sẵn sàng thử sức với những vũ đạo sôi động. Mặc dù không giành giải nhất tuần, nhóm nhận được 1.012 lượt bình chọn từ độc giả.

10. DR Crew Đại học Y Hà Nội: 620 lượt vote

DR Crew - Adios (EVERGLOW) DR Crew cover hit Adios của Everglow.

DR Crew gồm các thành viên đến từ Đại Học Y Hà Nội. Với niềm yêu thích nhảy. Tham gia cuộc thi, nhóm cover hit Adios của Everglow và giành được 620 lượt bình chọn từ độc giả.

Thành Anh