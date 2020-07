Giải pro đầu tiên của làng golf Việt Nam 2020

Bảng chuyên nghiệp quy tụ 18 golfer với quỹ thưởng 73 triệu đồng tiền mặt, thuộc khuôn khổ giải Hồ Chí Minh Open vừa qua.

Bảng pro của giải thi đấu hai vòng trên cả hai mặt sân Đông và Tây đều thuộc par72 của Vietnam Golf & Country Club. Các golfer diện này phát bóng từ tee vàng. Tính từ vị trí đó, sân dài 6.968 yard với tốc độ green được duy trì ở mức gần 10.0 với cờ đánh dấu vị trí hố ở phần trước green.

Đây là cuộc so tài ở đẳng cấp chuyên nghiệp đầu tiên ở phía Nam cũng như cả nước kể từ đầu năm nay, trong đó có thời gian tạm lắng vì Covid-19.

Bảng điểm tốt nhất trong vòng đầu thuộc về Edmund Jonathan với 75 gậy, tương đương điểm +3. Vòng sau, cũng là chặng về đích, golfer này đánh 78 gậy, thừa sáu gậy so với chuẩn sân. Và qua 18 hố đó, đỉnh thành tích ở mức 74 gậy do Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Gia Quân cùng sở hữu.

Edmund Jonathan nhận giải nhất nhờ điểm chung cuộc +9. Ảnh: HGA.

Dù vậy, điểm chung cuộc +9 đủ để Jonathan thắng chung cuộc và lĩnh 30 triệu đồng. Cán đích sau anh hai gậy là nhóm T2 gồm Tuấn Kiệt, Lê Hữu Giang và Trịnh Văn Thọ. Chốt top 5 chung cuộc là Đinh Song Hài đạt +12 với tiền thưởng tám triệu đồng.

Quỹ thưởng ban đầu của Ban tổ chức dành cho bảng Pro ở mức 73 triệu đồng, trong đó có 30 triệu cho người về nhất, 18 triệu về nhì, 12 triệu với về ba. Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt nhận 8 và 5 triệu đồng. Nhưng vì kết quả T2 nên việc chia thưởng cho nhóm này được điều chỉnh bằng cách dùng trung bình cộng của vị trí từ thứ 2 đến 4 trong cơ cấu mặc định, tức 12,666 triệu đồng cho mỗi golfer.

Danh sách Pro tại HCM Open cũng có Tăng Nhơn Phú. Anh cán đích T7 ở điểm +14. Golfer này là kỉ lục gia 64 gậy ở vòng áp chót giải chuyên nghiệp Lexus Challenge hồi tháng 9/2019 trên sân par71 của Laguna Golf Lăng Cô. Khi đó sân thiết lập ở độ dài 6.900 yard với tốc độ green dao động 10-10.5. Tại giải này, Nhơn Phú về đích thứ bảy ở điểm +6 còn Trần Lê Duy Nhất lên bục đăng quang ở điểm -1 cùng 270 triệu đồng.

Hồ Chí Minh Open 2020 – kỳ thứ sáu do Hội Golf TP HCM (HGA) phối hợp tổ chức cùng Sở Văn hoá-Thể thao TP HCM ở Vietnam Golf & Country Club từ 2/7 đến 3/7. Ngoài bảng Pro, giải quy tụ gần 300 golfer đấu 36 hố trong hai ngày với bốn bảng nam và hai bảng nữ thuộc diện phong trào. Kết thúc cuộc so tài, Đỗ Duy Hiền lần thứ hai đoạt Best Gross nam còn danh hiệu vô địch nữ về tay Nguyễn Thị Tố Uyên. Giải năm nay ghi nhận việc góp mặt thi đấu của những người đoạt cúp cả năm kỳ trước.

Quốc Huy