Giải pháp vật liệu xanh trong phát triển nhà ở xã hội

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng kéo theo nhu cầu sử dụng vật liệu xanh nhằm nâng cao không gian sống, xanh hóa đô thị.

Xu hướng xanh hóa trong phân khúc nhà ở xã hội không còn là câu chuyện xa xỉ về mặt hình thức, mà trở thành mục tiêu chiến lược hướng tới đô thị bền vững. Trong bối cảnh nguồn cung nhà xã hội liên tục tăng trưởng, nhiều chuyên gia dự báo nhu cầu về vật liệu chuyên biệt, chi phí hợp lý có thể trở thành bài toán thách thức.

Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 102.000 căn nhà xã hội, vượt kế hoạch đặt ra khoảng 2%. Mục tiêu một triệu căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2028 cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sống thông qua các giải pháp vật liệu đồng bộ nhằm xóa bỏ định kiến "nhà giá rẻ thì chất lượng thấp".

Theo các chuyên gia, thực tế với nhóm người có thu nhập trung bình thấp, chi phí sở hữu một căn nhà mới chỉ là "ngưỡng cửa" đầu tiên. Để sở hữu không gian sống chất lượng, tiện nghi và bền vững, đầu tư chi phí vận hành căn hộ hàng tháng là tiêu chí người mua cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh đó, Viglacera, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và bất động sản, cung cấp dòng sản phẩm vật liệu xanh cho nhà xã hội. Triết lý sản xuất xanh được thể hiện trong từng quy trình, công nghệ, lựa chọn nguyên liệu đến quản lý chất thải.

Viglacera ứng dụng các giải pháp vật liệu xanh tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Ảnh: Viglacera

Với mục tiêu mang đến không gian sống chất lượng cao cho người thu nhập trung bình thấp, Viglacera tập trung phát triển hệ sinh thái vật liệu với ưu điểm đồng bộ, thân thiện môi trường, độ bền vượt trội đi cùng giá thành hợp lý và cạnh tranh.

Loại gạch ốp lát thay thế gỗ và đá tự nhiên của thương hiệu không chỉ giúp giảm thiểu việc khai thác tài nguyên mà đề cao tính thẩm mỹ. Kính tiết kiệm năng lượng cho phép giảm tới 54% chi phí điện năng, trở thành lựa chọn cho các công trình muốn tối ưu hóa chi phí vận hành, giảm tác động môi trường. Ngoài ra, dòng sứ vệ sinh của Viglacera cũng có ưu điểm kháng khuẩn, hạn chế lượng nước tiêu thụ, giúp tiết kiệm nước và duy trì hiệu suất sử dụng.

Điểm mạnh của các vật liệu xanh nằm ở công nghệ sản xuất hiện đại, cho phép thay thế các vật liệu tự nhiên, truyền thống mà vẫn đảm bảo chất lượng. Viglacera là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng sản phẩm bê tông khí chưng áp, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công gấp 3 lần gạch ngói đất sét nung thông thường, từ đó giảm nguyên liệu phát thải ra môi trường, lại hạn chế tiêu thụ tài nguyên đất sét. Tổng công ty còn đầu tư công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa nguyên liệu, giảm thiểu nguyên liệu hóa thạch và sử dụng nguyên liệu tái chế.

Khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Ninh Bình) của Viglacera theo xu hướng xanh hóa. Ảnh: Viglacera

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vật liệu chất lượng cao, Viglacera còn mang đến các module phòng tắm được thiết kế chuyên biệt cho các dự án nhà ở xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người mua nhà. Theo tiêu chuẩn, phòng vệ sinh trong nhà xã hội có diện tích tối thiểu từ 2,5-3 m2 và có thể lên đến 5 m2 cho các căn hộ lớn hơn.

Mỗi module của Viglacera được thiết kế để phù hợp với không gian hẹp, đảm bảo bố trí đầy đủ bồn cầu, lavabo, vòi chậu, sen tắm và phụ kiện. Trong đó, thương hiệu cung cấp bồn cầu tiết kiệm nước, phù hợp áp lực thấp với tiêu chuẩn tiết kiệm nước tới 25% lượng nước tiêu thụ mỗi lần xả. Dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ men Nano kháng khuẩn, chống ố bẩn lâu dài.

Lavabo nhỏ gọn cũng là điểm cộng của module phòng tắm Viglacera. Sản phẩm này tích hợp với chậu tủ đồng bộ để tận dụng không gian lưu trữ. Cùng đó, sen tắm sử dụng công nghệ sục khí tăng cảm giác áp lực nước, đáp ứng yêu cầu về lưu lượng tại chung cư nhà xã hội mà vẫn tiết kiệm. Vách ngăn phòng tắm còn sử dụng kính cường lực với độ dày 8-12 mm, bề mặt chống xước và dễ lau chùi.

Phòng tắm tại căn hộ mẫu tại dự án nhà xã hội Thăng Long Green City, Hà Nội do Viglacera đầu tư. Ảnh: Viglacera

Với kinh nghiệm và uy tín thương hiệu trong ngành, việc triển khai hệ sinh thái vật liệu xanh cùng các module phòng tắm đồng bộ cho nhà ở xã hội là minh chứng cho cam kết của Viglacera trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao, tiện nghi và phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số người dân.

"Giải pháp này không chỉ giúp các chủ đầu tư dự án nhà xã hội tối ưu hóa quy trình xây dựng, giảm thiểu chi phí và thời gian, mà còn góp phần kiến tạo những không gian sống tiện nghi, hiện đại cho cộng đồng", đại diện Viglacera chia sẻ.

Anh Vũ