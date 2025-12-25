Giải pháp tích lũy iDepo giúp tiền sinh lời đến 7,4% một năm

iDepo VIB phù hợp cho dòng tiền đang chờ sử dụng, đầu tư và cả những khoản tiền thưởng cuối năm chưa dùng ngay, giúp sinh lời tốt, giữ nguyên phần lãi đã tích khi cần chuyển nhượng.

Theo đại diện nhà băng, thưởng cuối năm thường là khoản tiền được nhiều người trông đợi. Trên thực tế, không phải ai cũng nhận thưởng cùng thời điểm. Có doanh nghiệp chi sớm từ đầu tháng 12, nhưng cũng có nơi trả thưởng cận Tết. Dù nhận sớm hay muộn, điểm chung của các khoản tiền thưởng là người nhận thường chưa sử dụng ngay toàn bộ. Phần tiền này có thể được dành cho chi tiêu Tết, bù đắp kế hoạch cá nhân, tích lũy cho gia đình hoặc chuẩn bị cho những dự định trong năm mới.

Đại diện cho biết thêm, chính việc chưa dùng ngay đó khiến nhiều người chọn cách để tiền nằm trong tài khoản thanh toán. Song, việc để tiền không sinh lời đồng nghĩa với việc giá trị khoản tiền bị bào mòn theo thời gian.

Nhân viên nhà băng giới thiệu giải pháp iDepo cho khách hàng. Ảnh: VIB

Anh Khoa, 38 tuổi, quản lý bán hàng tại công ty công nghệ, vừa nhận thông báo sẽ được chi thưởng hơn 150 triệu đồng vào cuối năm. Khoa dự tính dùng khoảng 50 triệu cho chi tiêu Tết và dành phần còn lại để chuẩn bị kế hoạch mua ô tô vào giữa năm sau. "Tôi muốn tiền sinh lời, nhưng cũng cần sự linh hoạt. Gửi tiết kiệm kỳ hạn thì sợ rút trước bị mất lãi, còn để tài khoản thanh toán thì tiện nhưng khá phí", Khoa cho biết.

Theo VIB, câu chuyện của Khoa cho thấy tâm lý phổ biến của nhiều người đi làm. Khoảng thời gian chưa dùng ngay nhưng cũng không muốn khóa tiền thường bị bỏ qua, trong khi đây lại là giai đoạn có thể tối ưu giá trị dòng tiền. Nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn, người gửi có thể được lãi suất khoảng 5% mỗi năm, nhưng khi rút trước hạn, phần lãi gần như không còn.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm tiền gửi có khả năng chuyển nhượng linh hoạt ngày càng được quan tâm. iDepo của VIB giúp khách hàng gửi tiền với lãi suất lên đến 7,4% mỗi năm (tùy phân khúc), kỳ hạn 36 tháng và trả lãi định kỳ. Điểm khác biệt là người gửi có thể chuyển nhượng khoản gửi bất kỳ lúc nào mà vẫn giữ nguyên phần lãi đã tích lũy.

Với trường hợp của bạn trẻ Anh Khoa, nếu gửi 100 triệu đồng vào iDepo và giữ trong 6 tháng, khoản lãi tích lũy có thể đạt gần 3,5 triệu đồng. Khi cần tiền cho kế hoạch mua xe, Khoa có thể chuyển nhượng ngay trên ứng dụng MyVIB cho người thân hoặc người quen. Phần lãi đã tích lũy không bị mất, khác với việc rút tiết kiệm trước hạn.

Đại diện VIB cho biết, ngân hàng nhận thấy nhu cầu rất rõ ràng từ phía khách hàng: muốn tiền sinh lời nhưng không muốn tiền bị khóa. Giải pháp tiền gửi này được phát triển để giải quyết đúng bài toán đó, khi kết hợp lãi suất cạnh tranh với quyền chủ động cao cho người gửi trong suốt quá trình sử dụng.

Toàn bộ quy trình từ mở iDepo, theo dõi lãi suất đến chuyển nhượng đều được thực hiện trên nền tảng số MyVIB. Khách hàng không cần đến quầy giao dịch, không phải giữ sổ giấy và có thể chủ động quản lý dòng tiền mọi lúc.

Với khoản tiền thưởng cuối năm, dù lớn hay nhỏ, việc để tiền không sinh lời không còn là lựa chọn hợp lý. Giải pháp tích lũy linh hoạt như iDepo giúp tiền tiếp tục tạo giá trị trong thời gian chờ sử dụng, đồng thời vẫn giữ trọn quyền chủ động tài chính. "Từ đây tiền thưởng không chỉ là phần ghi nhận cho một năm làm việc, còn trở thành điểm khởi đầu cho những kế hoạch tài chính thông minh hơn trong năm mới", địa diện ngân hàng nói.

Hoàng Đan