Giải pháp robot thế hệ mới của Ecovacs tại CES 2026

Ecovacs tăng tốc xây dựng hệ sinh thái robot dịch vụ, giới thiệu loạt giải pháp mới tại triển lãm CES 2026.

Tại triển lãm năm nay, Ecovacs trưng bày loạt sản phẩm gồm: Deebot T90 Pro Omni hoàn toàn mới, Deebot X12, robot lau kính Winbot, robot cắt cỏ Goat... Đây cũng là lần đầu hãng này ra mắt robot vệ sinh hồ bơi UltraMarine và giới thiệu các đổi mới trong lĩnh vực AI hiện thân (embodied intelligence).

Đại diện Ecovacs giới thiệu sản phẩm mới của hãng. Ảnh: Ecovacs

Tại CES 2026, Ecovacs cũng chính thức công bố định hướng thương hiệu mới "Ecovacs, Created for Ease - Kiến tạo cuộc sống thảnh thơi". Ông David Cheng Qian, Phó chủ tịch Tập đoàn Ecovacs kiêm CEO Ecovacs Robotics, cho biết định hướng này phản ánh cam kết của hãng trong việc ứng dụng robot dịch vụ nhằm giảm bớt các công việc gia đình lặp lại, tối giản mọi hoạt động trong đời sống thường nhật.

"Thông điệp mới thể hiện trách nhiệm của Ecovacs với vai trò doanh nghiệp tiên phong trong ngành, tập trung giải quyết các bài toán phức tạp, liên tục nâng cao công nghệ và trải nghiệm người dùng", đại diện hãng nói.

Ở triển lãm, hãng này giới thiệu phiên bản mới nhất của công nghệ lau nhà tự rửa Ozmo Roller 3.0, ứng dụng trên Deebot T90 Pro Omni và dòng Deebot X12. Con lăn mới dài 26 cm, tăng 50% so với thế hệ trước. Hệ thống tự rửa có 16 đầu phun. Ra mắt lần đầu trên mẫu Deebot X8, công nghệ Ozmo Roller trên các dòng máy Deebot đạt doanh số hơn 1,6 triệu chiếc, chiếm hơn 91% tổng doanh số phân khúc robot hút bụi lau nhà con lăn tự rửa, theo hãng tự công bố.

Robot vệ sinh hồ bơi UltraMarine. Ảnh: Ecovacs

Giải pháp làm sạch mới trên Deebot X12 Pro Omni và X12 OmniCyclone cũng được giới thiệu, với công nghệ PowerBoost Charging Plus, tăng công suất sạc nhanh, tối ưu thuật toán vận hành, cho phép robot làm sạch ở diện tích đến 1.000 m² trong một lần chạy. "Tất cả các đổi mới của Ecovacs đều được hậu thuẫn bởi chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc và hệ thống công nghệ tự phát triển, bao gồm pin, AI, động cơ và các linh kiện truyền động cốt lõi", đại diện hãng nói.

Đại diện hãng giới thiệu robot thú cưng LilMilo tại CES. Ảnh: Ecovacs

Theo Ecovacs, trong năm 2024, tổng đầu tư cho R&D của hãng đạt 126 triệu USD, tăng 7,3% so với năm trước, đạt mức lũy kế hơn 638 triệu USD giai đoạn 2018-2024. Hiện, các sản phẩm Ecovacs Robotics bán ra tại gần 180 thị trường toàn cầu.

Quang Anh