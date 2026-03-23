Giải pháp phân tích sóng não để luyện thi giành giải hackathon AI tại Việt Nam

Giải pháp FocusIQ dùng AI kết hợp thiết bị đeo để phân tích sóng não, giúp cải thiện hiệu quả học, giành giải nhất tại cuộc thi LotusHacks 2026.

Trong cuộc thi LotusHacks 2026, diễn ra ngày 20-22/3 tại TP HCM, giải pháp FocusIQ của nhóm bốn thành viên từ Singapore giành quán quân.

Đây là giải pháp luyện thi thông minh tích hợp thiết bị đeo theo dõi điện não đồ (EEG). FocusIQ sử dụng AI để phân tích dữ liệu sóng não của người học, từ đó tự động điều chỉnh lộ trình ôn tập và cường độ kiến thức dựa trên mức độ tập trung và sự mệt mỏi của thí sinh trong thời gian thực, từ đó giúp tối ưu hóa hiệu quả. "Giải pháp có nhiều yếu tố sáng tạo, ứng dụng công nghệ thiết thực và dễ triển khai thực tế", đại diện ban tổ chức đánh giá.

Đại diện một đội thi đang trình bày tại LotusHacks 2026. Ảnh: LotusHacks

LotusHacks 2026, do GenAI Fund và VNG đồng tổ chức, là một trong những cuộc thi hackathon AI lớn nhất Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng và quyền lợi gần một triệu USD. Trong ba ngày, các nhóm phải chọn ý tưởng, định hình sản phẩm và phát triển những phiên bản đầu tiên của ý tưởng đó. Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có hơn 1.500 người xác nhận tham dự, đến từ 30 quốc gia, lập thành hơn 200 đội thi. Trong đó, thí sinh từ Việt Nam chiếm 60% tổng số người tham gia.

Bốn chủ đề để các đội thi lựa chọn gồm: Doanh nghiệp, Công nghệ giáo dục, Xã hội và di động, Công nghệ và tiêu dùng. Ngoài ra, họ cũng tham khảo 150 bài toán lớn từ các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam do GenAI Fund tổng hợp để định hình sản phẩm của mình.

"Việc lựa chọn bài toán để xây dựng rất quan trọng, bởi chúng tôi muốn kết quả không chỉ là sản phẩm nhất thời, mà cần khả năng phát triển và đi tiếp", bà Laura Nguyễn, Giám đốc điều hành GenAI Fund, chia sẻ. "Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng điều kiện tốt nhất cho các thế hệ này và đưa Việt Nam trở thành điểm sáng AI trong khu vực".

Bên cạnh FocusIQ, một số giải pháp ứng dụng AI cũng được đánh giá cao tại cuộc thi. Trong đó, giải nhì thuộc về Tiny-detective, hệ thống Agentic AI giúp giúp giải bài toán tự động quét, nhận diện và loại bỏ các sản phẩm vi phạm bản quyền hoặc hàng nhái trên các nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam, với độ chính xác cao, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của thương hiệu nội địa.

Giải ba được trao cho Coco - nền tảng học tập qua video tương tác. Nhờ AI, trẻ em có thể tương tác trực tiếp với nội dung trong video, giúp kích thích tư duy và khả năng sáng tạo một cách tự nhiên. Giải pháp hướng tới thay đổi thói quen xem điện thoại, máy tính bảng thụ động của trẻ, biến khoảng thời gian này thành những phiên học tập chủ động.

Lưu Quý