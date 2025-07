Giải pháp nha khoa tiêu chuẩn châu Âu cho người trung niên

Dr. Care xây dựng mô hình nha khoa chuyên sâu cho người trung niên, tập trung vào chẩn đoán, điều trị an toàn, cá thể hóa theo thể trạng, bệnh lý nền.

Với mục tiêu phục vụ người trung niên, Dr. Care hoạt động theo ba yếu tố cốt lõi là chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu, bác sĩ giỏi chuyên môn. Mọi quy trình thăm khám và điều trị tại đây đều được thiết kế riêng phù hợp với thể trạng, độ tuổi, tình trạng răng miệng và các bệnh lý nền thường gặp ở người trung niên như tiểu đường, loãng xương, cao huyết áp...

Bà: Hoàng Thị Bích Ngọc (67 tuổi, TP HCM) khách hàng trồng răng implant tại Dr. Care Ảnh: Nha khoa Dr. Care

Đội ngũ bác sĩ tại Dr. Care là những người được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm điều trị mất răng phức tạp, đặc biệt là trồng răng Implant All on 4, All on 6, phục hình toàn hàm cho người lớn tuổi.

Các bác sĩ cũng thường xuyên tham gia đào tạo, hội thảo quốc tế để cập nhật công nghệ điều trị mới. Nhờ đó, họ không chỉ có chuyên môn sâu mà còn hiểu rõ tâm lý, sức khỏe và nhu cầu của người trung niên, từ đó đưa ra giải pháp điều trị tối ưu và an toàn.

Đội ngũ bác sĩ Dr. Care thực hiện quy trình lấy dấu răng bằng công nghệ PIC tiên tiến Ảnh: Nha khoa Dr. Care

Một ưu điểm nữa tại phòng khám là việc đầu tư đồng bộ vào công nghệ hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị, như máy chụp CT Cone Beam 3D giúp đánh giá cấu trúc xương hàm, mô mềm chính xác đến từng milimet; phần mềm DCarer Navigation mô phỏng toàn bộ quy trình trồng răng trước khi thực hiện, giúp bác sĩ đặt trụ implant đúng vị trí. Hay công nghệ lấy dấu kỹ thuật số như PIC, 3Shape 3D rút ngắn thời gian, tăng độ chính xác và đảm bảo sự thoải mái cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Toàn bộ quy trình trồng răng tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn y khoa, gồm phòng phẫu thuật vô trùng riêng biệt, trang bị máy móc chuyên sâu; quy trình vô trùng dụng cụ 7 bước bằng thiết bị nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ, Mỹ...

Các dòng trụ implant được sử dụng để trồng răng implant cho khách hàng tại nha khoa Dr. Care Ảnh: Nha khoa Dr. Care

Trụ Implant và vật liệu phục hình nhập khẩu chính hãng, có chứng nhận nguồn gốc rõ ràng từ các hãng hàng đầu như trụ Implant Straumann (Thụy Sĩ), Nobel Biocare (Mỹ), Neodent (Thụy Sĩ), Dentium (Mỹ), Osstem (Hàn Quốc), E.Max (Đức), Zirconia (Đức).... Các vật liệu này đều có chứng nhận xuất xứ, bảo hành quốc tế, giúp kiều bào, người nước ngoài yên tâm điều trị dù đang sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào.

Không đơn thuần là điều trị răng, Dr. Care hướng đến mục tiêu giúp người trung niên phục hồi chất lượng sống: ăn nhai ngon miệng, nụ cười tự tin, thần thái tươi trẻ. "Nhiều cô chú, anh chị sau khi trồng răng tại Dr. Care đã chia sẻ niềm vui khi được ăn món mình thích, trò chuyện rõ ràng hơn, chụp ảnh cười tươi như thời trẻ", đại diện phòng khám cho hay.

Tính đến nay, Dr. Care cho biết đã điều trị thành công cho hàng nghìn khách hàng trung niên tại Việt Nam và kiều bào về nước, trở thành địa chỉ quen thuộc trong cộng đồng người trưởng thành cần phục hồi răng miệng.

Thế Đan