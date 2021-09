Giải pháp nâng cao hiệu quả học trực tuyến cho học sinh lớp 10

Thầy Lưu Huy Thưởng, giáo viên Toán tại HOCMAI, khuyên phụ huynh của học sinh lớp 10 nên cùng con sắp xếp thời khóa biểu, tham khảo khóa học online uy tín...

Theo thầy Thưởng, việc học trực tuyến từ đầu năm học là một thiệt thòi với các em chuyển cấp, chưa quen với môi trường và phương pháp học mới như học sinh lớp 10. Các em có thể gặp một số hạn chế như gián đoạn quá trình học do đường truyền mạng không ổn định, khó nhận giải đáp thắc mắc hay hoạt động nhóm.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Học trực tuyến vẫn là phương pháp phù hợp nhất giúp học sinh ổn định việc học, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe trong bối cảnh giãn cách. Phụ huynh nên cũng con chuẩn bị kỹ càng để có một kết quả học tập tốt nhất".

Theo đó, thầy Lưu Huy Thưởng đã đưa ra một số lời khuyên để giúp phụ huynh và học sinh nâng cao hiệu quả học trực tuyến:

Thứ nhất, phụ huynh nên đồng hành cùng con xây dựng thời gian biểu học tập rõ ràng, hợp lý, cân đối giữa thời gian học tập trực tuyến và làm bài tập trong sách; ghi chép đầy đủ nội dung thầy cô truyền tải; chủ động hỏi lại giáo viên khi gặp những phần kiến thức khó hay chưa hiểu rõ nội dung.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của nữ sinh Nguyễn Minh Hạnh (Cao Bằng), bạn không tiếp thu được trọn vẹn bài giảng của thầy cô do tình trạng đường truyền mạng kém ổn định. Nguyễn Huyền My (Hà Nội) cũng cho biết, một trong những khó khăn lớn của bản thân là gia đình đông thành viên làm việc và học tập tại nhà nên bản thân rất dễ mất tập trung. Do đó, phụ huynh nên trang bị đẩy đủ thiết bị học tập và bảo đảm không gian học tập yên tĩnh cho con.

Vì vậy, phụ huynh nên trang bị đầy đủ thiết bị học tập và bảo đảm không gian học tập yên tĩnh cho con. Ngoài giờ học, cha mẹ có thể khuyến khích các em làm thêm bài tập tự luyện, chủ động tìm kiếm tài liệu đọc thêm, xem các bài giảng phát sóng trên truyền hình để bổ trợ kiến thức.

Giải pháp tiếp theo là tham khảo các chương trình học online uy tín, xây dựng với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có chức năng ghi lại bài giảng để học sinh ôn lại kiến thức khi cần và học bất cứ lúc nào. Khi tham gia các khóa học trực tuyến, các em sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ, giải đáp khúc mắc và tư vấn lộ trình học tập phù hợp...

Theo thầy Thưởng, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo các chương trình học chất lượng, được xây dựng bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiều năm giảng dạy như Học tốt 10. Chương trình do Hệ thống Giáo dục HOCMAI phát triển trong 5 năm với các bài giảng từ cơ bản đến nâng cao, liên tục cập nhật, đổi mới và bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa.

Khóa học xây dựng theo quy trình 4 bước: Học - Luyện - Hỏi - Kiểm tra nhằm giúp các em nắm vững phương pháp giải bài tập nhanh gọn, tăng tốc độ làm bài và tối ưu điểm thi.

Bên cạnh kho bài tập tự luyện phong phú, hệ thống đề kiểm tra, đánh giá theo chuẩn cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh còn có thể cập nhật đề cho con luyện tập và chữa bài theo đáp án có sẵn. Hệ thống sẽ thường xuyên gửi kết quả học tập của học sinh về email của phụ huynh. Từ đó, cha mẹ có thể nắm bắt tiến độ học tập của con.

