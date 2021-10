Giải pháp khắc phục tình trạng tóc hói lâu dài

Cấy tóc tự thân giúp khách hàng có mái tóc dày dặn, tự tin trong giao tiếp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau tuổi 35, tóc bắt đầu bước vào giai đoạn "lão hoá" với tình trạng thưa hói, gãy rụng. Điều này ảnh hưởng lớn đến diện mạo, tác động đến tinh thần ở nam giới, phụ nữ. Vậy phương pháp nào giải quyết dứt điểm, hiệu quả lâu dài?

Ở tuổi 45, anh Nguyễn Anh Tuấn (TP HCM), quan tâm đến việc luyện tập thể thao, chế độ dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, ngoại hình. Tuy nhiên, do yếu tố di truyền, nên kể từ sau 30 anh đã bắt đầu gặp phải tình trạng hói vùng M. Dù sử dụng không ít thực phẩm chức năng, nhưng tình trạng không mấy cải thiện, tóc ngày càng thưa, khiến anh e ngại khi đến chỗ đông người hay giao tiếp đối tác.

Thoát khỏi tình trạng thưa hói, sở hữu mái tóc dày khoẻ là mong muốn của nhiều người.

Tương tự như tình trạng của anh Tuấn, chị Hoàng Thảo (38 tuổi), tâm sự rằng, gần 10 năm nay không dám buộc tóc cao, vì vô tình để lộ ra đường liễm lưỡi bò khá cao ở chân tóc. Kể từ sau sinh, tóc rụng khó kiểm soát, khiến mái tóc lưa thưa kém sức sống, trông như già thêm tuổi. Mặc dù ngày nào cũng rất chăm chỉ áp dụng các giải pháp thiên nhiên như: dầu dừa, bồ kết, hà thủ ô... để kích thích mọc tóc, nhưng tóc vẫn thưa yếu.

Trên đây là những trường hợp điển hình của 2 trong số những vấn đề rụng tóc thường gặp phải. Tóc rụng có nhiều nguyên nhân: di truyền, thay đổi hóc môn, stress,... tuy nhiên, không dễ dàng để điều trị dứt điểm và không can thiệp từ sớm, tình trạng ngày càng nặng hơn.

Tình trạng hói đầu có thể khiến ngoài hình già hơn so với tuổi.

Chia sẻ về nỗi băn khoăn này, bác sĩ của Viện cấy tóc New Hair - Khơ Thị, phân tích rằng, để tác động vào tận gốc vấn đề hói, thì cấy tóc tự thân là phương pháp y khoa hiệu quả hiện nay. Phương pháp này sử dụng chính các nang tóc khỏe để kích thích sự phát triển của nang tóc kém hoạt động, yếu ở vùng bị hói.

Cấy tóc tự thân xem là bước phát triển cao, mang lại hiệu quả tối ưu trong lĩnh vực cấy tóc. Áp dụng phương pháp này, các bác sĩ sử dụng một dụng cụ chuyên biệt để "di dời" nang tóc khỏe ở vùng nhiều tóc (thường nằm ở vùng da đầu phía sau gáy), sau đó cấy chúng vào vùng da đầu đang thiếu tóc.

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng yên tâm lựa chọn cấy tóc tại New Hair.

New Hair by Khơ Thị là một trong những cơ sở thẩm mỹ tóc hàng đầu tại Việt Nam, có cơ sở vật chất hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, tọa lạc tại trung tâm quận 1, TP HCM. New Hair thành lập vào đầu năm 2019, thành viên của đại gia đình Khơ Thị Group. Đến với New Hair, tình trạng tóc sẽ được đội ngũ bác sĩ, chuyên gia thăm khám, phân tích tư vấn, lên một phác đồ cấy tóc cụ thể giúp bạn nhanh chóng sở hữu mái tóc dày, khỏe như bạn hằng mơ ước. Thông qua đó, tóc dày khoẻ tự nhiên như thật, khỏe mạnh lâu dài và giúp cải thiện nhanh chóng tự ti, chỉ từ sau một buổi điều trị.

Trung tâm cấy tóc New Hair

Địa chỉ: 222 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM

Hotline: 0934917617

Website: https://caytocnewhair.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/caytocnewhair

(Nguồn: Trung tâm cấy tóc tự thân New Hair)