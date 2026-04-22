Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ

Mở rộng tín dụng linh hoạt, thiết kế sản phẩm theo nhu cầu thực tế và ứng dụng dữ liệu là những giải pháp được các chuyên gia đề xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Thông tin được chia sẻ tại tọa đàm "Thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ thông qua nguồn vốn tài chính hiệu quả" do VPBank phối hợp với Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking) tổ chức ngày 17/4 tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, fintech, hiệp hội doanh nghiệp cùng hơn 100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Tại tọa đàm, các bên cho biết doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận tài chính, như thiếu tài sản đảm bảo, thông tin tài chính hạn chế và quy trình vay vốn còn phức tạp. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhóm doanh nghiệp này khó mở rộng hoạt động dù có đóng góp đáng kể vào tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Các khách mời tham gia tọa đàm thảo luận sôi nổi và cởi mở. Ảnh: VPBank

Theo dữ liệu được chia sẻ, phụ nữ hiện sở hữu khoảng 20% doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đăng ký chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ thực tế khi nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động dưới dạng phi chính thức. Trong nhóm đã đăng ký, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ yếu thuộc phân khúc siêu nhỏ và nhỏ, với khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế.

Một số thống kê cho thấy khoảng 60% nhu cầu tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đáp ứng, tương đương khoảng trống khoảng 24 tỷ USD. Việc thu hẹp khoảng cách này được đánh giá không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mà còn mở ra dư địa tăng trưởng cho hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp SME của VPBank, cho rằng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là lực lượng quan trọng, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Theo ông, việc phát triển các giải pháp tài chính phù hợp giúp nâng cao khả năng tiếp cận vốn và tạo giá trị dài hạn cho cả khách hàng và ngân hàng.

Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp SME, VPBank. Ảnh: VPBank

Bà Angelique Timmer, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Women’s World Banking, nhận định doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, nhưng các sản phẩm tài chính hiện nay chưa phản ánh đầy đủ đặc thù vận hành của nhóm này.

"Cách tiếp cận thiết kế lấy phụ nữ làm trung tâm cho thấy nữ doanh nhân không phải một nhóm đồng nhất. Các tổ chức tín dụng cần xây dựng giải pháp dựa trên hiểu biết cụ thể về khách hàng, đồng thời đảm bảo khả năng triển khai và hiệu quả thương mại", bà nói.

Bà Angelique Timmer, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của WWB. Ảnh: VPBank

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tài chính toàn diện giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và các nhóm chưa được phục vụ đầy đủ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc mở rộng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ được xem là yêu cầu cấp thiết.

Từ thực tiễn triển khai, các chuyên gia đề xuất ba hướng tiếp cận gồm mở rộng tín dụng linh hoạt, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và tăng cường ứng dụng dữ liệu trong đánh giá khách hàng. Các doanh nghiệp tham dự cũng đánh giá cao các giải pháp tài chính linh hoạt, đặc biệt là sản phẩm tín chấp, giúp giảm phụ thuộc vào tài sản đảm bảo và cải thiện khả năng tiếp cận vốn.

Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa ngân hàng, tổ chức phát triển và các mạng lưới hỗ trợ phụ nữ tại địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai, đồng thời thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

(Nguồn: VPBank)