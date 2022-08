Giải pháp giao hàng cho doanh nghiệp mùa Trung thu

Lalamove mang đến dịch vụ giao hàng đa dạng phương tiện, mạng lưới trải rộng phục vụ các cơ sở sản xuất, phân phối bánh kẹo, quà tặng.

Qua một năm tình hình dịch Covid-19, năm nay, mùa Trung Thu đến với nhiều hoạt động mở cửa và kinh doanh trở lại, các doanh nghiệp đều đang rục rịch chuẩn bị cho dịp lễ này.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại, vận tải tiếp tục phục hồi tích cực trong tháng 6 đầu năm. Vận chuyển hàng hóa tăng 8,6%, luân chuyển hàng hóa tăng 16%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt 471.800 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước; quý II/2022 ước đạt 1.395,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện của Lalamove dự đoán nhu cầu giao hàng sẽ tăng cao trong mùa Trung thu năm nay. Ảnh: Lalamove

Từ những số liệu trên, đại diện của Lalamove dự đoán rằm Trung thu năm nay (ngày 15/8 Âm lịch, ngày 10/9 Dương lịch) nhu cầu mua bán hàng hóa như bánh kẹo, các loại quà tặng... sẽ tăng mạnh, kèm theo đó là nhu cầu vận chuyển cũng tăng cao. Lalamove mong muốn mang đến giải pháp giao hàng với nhiều loại xe và dịch vụ đa dạng, đảm bảo nhu cầu kinh doanh cho các chủ cơ sở, cửa hàng buôn bán sản phẩm Trung thu.

Phương tiện giao hàng đa dạng

Lalamove là đối tác mang đến dịch vụ giao hàng với đội xe đa dạng, đảm bảo phục vụ mọi nhu cầu kinh doanh cho các chủ cơ sở, cửa hàng buôn bán sản phẩm Trung thu.

Theo đó, khách hàng có thể sử dụng các loại dịch vụ vận chuyển bằng xe máy, xe bán tải, xe van, xe tải có trọng tải từ 500kg đến 3,5 tấn. Đối tác tài xế xe tải nhận đơn chỉ trong 30 giây, kèm theo cả dịch vụ bốc xếp chuyển hàng. Khách hàng của Lalamove còn được hưởng nhiều đặc quyền và chương trình ưu đãi "freeship" hấp dẫn khi khách hàng mới nhập mã "LACHAOBAN" sẽ nhận ngay ưu đãi miễn phí giao hàng cho 6 đơn đầu tiên.

Bên cạnh đó, Lalamove còn mang đến những tiện ích, như: lựa chọn "thùng giữ nhiệt" (giữ nhiệt, chống nước, chống shock) hoàn toàn miễn phí; dịch vụ đơn hàng hai chiều, tài xế giao hàng và quay lại điểm nhận với giá tiết kiệm; đặt trước lịch trình cho các đơn hàng để đảm bảo thời gian đáp ứng; cùng gói dịch vụ chuyển nhà an tâm và tiết kiệm hơn...

Nhân viên giao hàng Lalamove chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện với khách hàng. Ảnh: Lalamove

Mạng lưới giao hàng trải rộng các tỉnh, thành

Với mục đích mang đến ứng dụng giúp mọi người có thể giao hàng theo yêu cầu nhanh chóng và dễ dàng, giờ đây, Lalamove không chỉ giao hàng nội thành siêu tốc mà còn cung cấp dịch vụ giao hàng liên tỉnh phục vụ nhu cầu của mọi khách hàng từ tư nhân đến các doanh nghiệp.

Tháng 6 vừa qua, ứng dụng giao hàng Lalamove còn ra mắt dịch vụ Giao hàng đường dài qua 40 tỉnh, thành tại Hà Nội (đến Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc...) chỉ từ 530.000 đồng cho 40 km đầu tiên và TP HCM (đến Bình Dương, Đồng Nai, Long An,..) với cước phí chỉ từ 562.000 đồng cho 40 km đầu tiên.

Thông qua một ứng dụng duy nhất, khách hàng sử dụng Lalamove có thể nhập địa điểm nhận và trả hàng tại nhiều điểm khác nhau cho cả giao hàng nội thành và liên tỉnh. Sau khi chọn loại xe phù hợp với nhu cầu, khách hàng có thể theo dõi toàn bộ quá trình giao hàng từ lúc tài xế nhận hàng đến khi hoàn thành đơn hàng.

Khám phá thêm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác và các loại phương tiện giao hàng của Lalamove tại đây.

(Nguồn: Lalamove)