Giải pháp cá nhân hóa trong điều trị bệnh nha chu

Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 48 của khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TPHCM với chủ đề "Nha khoa cá nhân hóa" đã đưa ra nhiều giải pháp điều trị viêm nha chu.

Hội nghị diễn ra từ 5 -7/4, quy tụ nhiều báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Chia sẻ tại phiên "Phát kiến và sáng tạo trong lĩnh vực nha chu", PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng bộ môn Nha chu của Đại học Y Dược TP HCM cho biết, hơn 90% người Việt có bệnh răng miệng.

Trong đó, vấn đề nha chu phổ biến ở mọi lứa tuổi, với khoảng 60% người trưởng thành gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, răng đã lung lay, đau nhức, có áp xe. "Điều này khiến việc điều trị khó khăn, tốn kém và không hiệu quả, thậm chí không thể giữ được răng", bà Thủy nói.

Đáng chú ý, viêm nha chu không chỉ gây mất răng mà còn ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai, thẩm mỹ và sức khỏe tổng thể. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra bệnh nha chu có liên quan đến các tình trạng bệnh như tim mạch, tiểu đường và Alzheimer (sa sút trí tuệ), xuất phát từ ba cơ chế chính.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng bộ môn Nha chu của Đại học Y Dược TP HCM. Ảnh: NVCC

Thứ nhất là tình trạng nhiễm trùng huyết, khi vi khuẩn từ vùng viêm nha chu có thể đi vào máu và ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Các nghiên cứu đã ghi nhận vi khuẩn nha chu có trong mảng xơ vữa động mạch của những bệnh nhân đột tử do tim mạch. Thứ hai là cơ chế trung gian, khi các chất trung gian gây viêm từ vùng nha chu có thể ảnh hưởng đến toàn cơ thể. Thứ ba là phản ứng của hệ thống miễn dịch. Hiện tại, các cơ chế này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

Theo PGS Thủy, hiện nay xu hướng điều trị nha chu trên thế giới tập trung vào phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu phòng ngừa, chăm sóc răng miệng tốt cho trẻ từ nhỏ sẽ hạn chế việc mất răng trong tương lai, và đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh toàn thân liên quan.

Chuyên gia chia sẻ, bệnh nha chu được chia thành hai nhóm, gồm viêm nướu và viêm nha chu. Đối với viêm nướu, người dân thường chỉ cần làm sạch răng, điều trị viêm và duy trì vệ sinh răng miệng tốt.

Còn đối với viêm nha chu, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, khi cần phân loại mức độ bệnh để có phác đồ điều trị phù hợp.

"Hiện nay, ngoài các phương pháp truyền thống, ngành nha khoa đã áp dụng nhiều công nghệ mới như laser, thiết bị làm sạch hiện đại, các phương pháp hỗ trợ giúp kiểm soát vi khuẩn và viêm nha chu", Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP HCM nói.

GS.TS.BS Werner Birglechner, chuyên gia quốc tế. Ảnh: Hoàng Lê

GS.TS.BS Werner Birglechner, chuyên gia quốc tế - báo cáo viên tại hội nghị chia sẻ, hiện có hai hướng lớn trong lĩnh vực nha chu hiện đại. Trước hết là cách hiểu về bệnh đang dần mang tính hệ thống hơn. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy viêm nha chu không phải tình trạng mang tính cục bộ mà là vấn đề viêm mang tính toàn thân, ảnh hưởng nhiều bệnh lý khác như đái tháo đường, tim mạch...Vì vậy, bệnh nha chu đang được chuyển sang cách tiếp cận toàn diện hơn.

Ngành y đang tìm những giải pháp mang tính "cá nhân hóa", giúp xây dựng phác đồ điều trị bệnh lý nha chu phù hợp với từng người. Trong bối cảnh trên, nhiều công nghệ rất tiềm năng trong lĩnh vực này đã xuất hiện.

Điển hình là công nghệ ánh sáng kép Lumoral, đã có mặt tại châu Âu trong 4 năm qua. GS.TS.BS Werner Birglechner phân tích, Lumoral là một công nghệ mới, điều trị viêm nha chu theo hướng cá nhân hóa, vừa chống viêm, vừa kháng khuẩn, ngăn ngừa hình thành mảng bám, đơn giản sử dụng hàng ngày và không tác dụng phụ.

Thiết bị y tế Lumoral. Ảnh: Lumoral

Công nghệ này cho phép điều trị viêm nha chu dựa trên hồ sơ của từng bệnh nhân được nha sĩ lên kế hoạch. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị chăm sóc răng cơ bản Lumoral là liệu pháp kích hoạt bằng ánh sáng để giảm mảng bám răng và cải thiện sức khỏe răng miệng. Sản phẩm được dùng để phòng ngừa, ngăn chặn tiến triển và điều trị các tình trạng miệng do vi khuẩn miệng gây ra, được sử dụng như một phương pháp điều trị bổ trợ cho việc làm sạch cơ học. Lumoral làm giảm gánh nặng miễn dịch viêm nhiễm trên các mô miệng và tạo ra tác dụng kháng khuẩn.

Trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa nha khoa phát triển mạnh mẽ, GS.TS.BS Werner Birglechner bày tỏ mong muốn được đồng hành nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới như Lumoral, hoặc phát triển thêm các ngành nghề mới trong lĩnh vực nha khoa hiện đại.

Yên Chi