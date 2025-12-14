Giải mật thể thao: Vũ khí bóng cố định của Việt Nam ở SEA Games 33

Pha phạt góc thành bàn trong trận thắng Malaysia ở vòng bảng SEA Games 33 đã được thầy trò Kim Sang-sik trui rèn thường xuyên qua nhiều giải đấu chứ không phải bột phát.

Giải mật thể thao: Vũ khí bóng cố định của U22 Việt Nam

Ở lượt cuối bảng B trên sân Rajamangala, Bangkok hôm 11/12, từ một quả treo xoáy bên ngoài cấm địa của Nguyễn Đình Bắc, bóng hướng đúng về cột xa để hai trong số những trung vệ có thể hình và khả năng không chiến tốt là Phạm Lý Đức cùng Nguyễn Hiểu Minh lao vào tranh chấp. Cuối cùng, chính trung vệ cao 1,84 m của PVF-CAND dứt điểm thành bàn, mở ra thắng lợi 2-0 cho Việt Nam.

Sự phối hợp theo bài vở trong tình huống này cho thấy bóng cố định, nhất là phạt góc, đang trở thành một vũ khí lợi hại của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, từ giải U23 Đông Nam Á cách đây 5 tháng cho đến SEA Games 33 đang diễn ra.

Hoàng Thông