Giải cứu deadline hôn nhân, cho một hành trình dài lâu

Giữa những ngày cuối năm se lạnh, khi nhịp sống dường như hối hả và vội vã hơn, em viết vài dòng tự giới thiệu như một cách nhẹ nhàng để mở ra cơ hội gặp gỡ một người có thể cùng em "giải cứu" nhau khỏi deadline hôn nhân, biết đâu Tết này sẽ không còn cô đơn. Hơn nữa khi được hỏi: "Bao giờ lập gia đình", mình có thể mỉm cười tự tin hơn một chút. Em là một cô gái sống tình cảm, luôn tin rằng sự chân thành và tử tế là nền tảng quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Em sinh vào cuối thế hệ 8x, độ tuổi đã đi qua đủ những thăng trầm để hiểu rằng, yêu thương bền lâu không chỉ cần cảm xúc, mà còn cần sự thấu hiểu, trách nhiệm và lựa chọn ở lại cùng nhau.

Hiện tại, em làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho một công ty đa ngành tại Hà Nội. Công việc và cuộc sống của em tương đối ổn định. Về ngoại hình, em cao 1m68, tự thấy mình đủ ổn, chỉn chu, giản dị và gọn gàng. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Bắc Trung Bộ. Tuổi thơ vất vả đã rèn cho em sự rắn rỏi, không ngại khó, không ngại khổ. Em được may mắn lớn lên trong một gia đình tuy điều kiện kinh tế thiếu thốn nhưng lại luôn đong đầy tình yêu và bao dung từ gia đình. Tính cách của em là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, sống khá hướng nội, tình cảm và luôn muốn quan tâm, chăm sóc những người mình thương yêu.

Em yêu những điều giản dị như: âm nhạc, viết lách, cắm hoa, chó mèo và những thứ nhỏ xinh mang lại cảm giác bình yên. Những ngày cuối tuần, em có thể ở nhà xem phim, dọn dẹp, pha một ấm trà nhỏ và cắm vài bông hoa cho không gian thêm nhẹ nhàng. Cũng có lúc em thích ra ngoài cà phê, lang thang phố phường, hoặc tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn để tái tạo năng lượng.

Về người đồng hành, em mong anh có công việc ổn định, độc lập kinh tế, là người điềm đạm, chín chắn. Em trân trọng một người đàn ông tinh tế, có chiều sâu, sống tử tế và có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn.

Ở độ tuổi này, em không chỉ tìm một người để yêu, mà là một người có thể cùng em xây dựng và gìn giữ một hành trình dài lâu, nơi cả hai luôn chọn cách chia sẻ thẳng thắn, rõ ràng và không giấu giếm. Em vẫn chọn kiên nhẫn chờ đợi một người thực sự phù hợp, chứ không phải vì đến tuổi mà vội vàng bước vào hôn nhân cho xong việc với hy vọng "rồi sẽ ổn". Em nghĩ, chúng ta đều thích tự do, nên khi dừng chân nhất định phải là nơi xứng đáng. Em tin rằng, chỉ khi đúng người, đúng thời điểm, hôn nhân mới thực sự có hậu. Em không phải là người hoàn hảo nhưng biết trân trọng gia đình, biết yêu thương và gìn giữ những điều mình có. Những điều còn thiếu, nếu thật lòng muốn, em tin mình có thể học và làm tốt hơn mỗi ngày.

Em cũng tin sự khác biệt không phải là rào cản. Nếu cả hai biết lắng nghe và tôn trọng nhau, chính sự khác biệt ấy lại làm cho mối quan hệ trở nên thú vị và bền vững hơn. Nếu anh thấy giữa chúng ta có vài điểm tương đồng, em cũng không ngại việc yêu người nhỏ hơn tuổi, em rất sẵn lòng trò chuyện thêm để hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu, một cuộc trao đổi nhỏ lại mở ra một hành trình mới. Em gửi anh một nửa mảnh ghép, còn việc có tìm được mảnh ghép còn lại "giải cứu deadline hôn nhân" có thành công hay không... để duyên làm nốt phần còn lại.

Chúc anh và những độc giả một ngày thật nhẹ nhàng và nhiều năng lượng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ