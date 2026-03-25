Giải cứu bé trai kẹt giữa hai bức tường ở TP HCM

Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường khi trèo mái nhà bắt mèo, được cảnh sát giải cứu sau hơn 20 phút, trưa 25/3.

Khoảng 10h, Trần Quốc Đạt, sống tại phường Bình Cơ (khu vực Bình Dương cũ), leo lên mái nhà cao hơn 4 m để đưa mèo xuống. Khi di chuyển trên mái tôn, em trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường rộng hơn 20 cm.

Bé trai kẹt giữa hai bức tường. Ảnh: Thái Hà

Nạn nhân bị kẹt tại phần mố bêtông nằm giữa hai nhà – vị trí hàng rào cũ phân chia hai thửa đất – cách khoảng trống phía sau chừng 2 m. Người dân xung quanh cố tiếp cận nhưng không thể kéo ra do bé kêu đau.

Gần 20 phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Công an TP HCM) điều 6 chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Ban đầu, lực lượng chức năng tính phương án dùng thiết bị cắt thủy lực, khoan đục phá tường, nhưng lo ngại ảnh hưởng đến nạn nhân nên chuyển hướng. Các chiến sĩ dùng dầu ăn làm trơn cơ thể bé, kết hợp dây và tay để kéo ra ngoài; đồng thời trấn an tinh thần và tiếp nước để em duy trì sức khỏe.

Cảnh sát giải cứu bé trai. Ảnh: Thái Hà

Sau hơn 20 phút, bé được đưa ra an toàn, chỉ bị xây xước nhẹ, tinh thần ổn định.

Phước Tuấn