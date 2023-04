Giải cứu 59 cá thể rùa quý hiếm

Nghệ An59 cá thể rùa đầu to là tang vật vụ án đã được lực lượng cảnh sát môi trường bàn giao cho đội cứu hộ chăm sóc.

Vườn quốc gia Pù Mát phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã tiếp nhận 59 cá thể rùa đầu to từ lực lượng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An). Số rùa này là tang vật liên quan tới vụ án Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm do Phòng cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) triệt phá ngày 4/4 tại địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Theo nhân viên chăm sóc tại trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát, số động vật này sẽ được thu mẫu di truyền và bệnh phẩm phân tích nhằm xác định phân loài và sàng lọc những cá thể mang bệnh truyền nhiễm.

Trước khi đủ điều kiện thả về tự nhiên, chúng được chăm sóc, cho ăn 2 ngày một lần với các loại thức ăn cá, giun, cua, lượng ăn từ 3-5% trọng lượng cơ thể rùa. Rùa cũng được sưởi nắng, thường xuyên vệ sinh mai yếm và chuồng nuôi để tránh bị viêm loét da, nấm da. Nhiệt độ chuồng nuôi cần được đảm bảo ổn định từ 22 - 27 độ C.

4 trong số 59 cá thể rùa được giải cứu. Ảnh: SVW

Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) là loài có phân bố rộng ở các suối nước chảy trên độ cao trên 600 m so với mặt nước biển ở các khu rừng từ miền Bắc đến hết miền Trung và Tây Nguyên.

Loài rùa này được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức. Đây là loài rùa duy nhất nằm trong họ rùa đầu to Platysternidae, sự biến mất của loài này sẽ khiến cả một họ biến mất theo. Rùa đầu to thuộc nhóm IB, được bảo vệ nghiêm ngặt trong các văn bản luật Việt Nam.

Hải Chi