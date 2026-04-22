Giải chạy trực tuyến NAB Vietnam Virtual Race ra mắt trên vRace

NAB Innovation Centre Vietnam ra mắt giải chạy trực tuyến mang tên NAB Vietnam Virtual Race, diễn ra ngày 21/4-4/6 trên nền tảng vRace.

NAB Vietnam Virtual Race được triển khai với hình thức chạy tự do trên vRace, kết nối cộng đồng yêu công nghệ với thể thao, đồng thời đóng góp cho các chương trình vì cộng đồng. Với mỗi kilomet được ghi nhận, NAB Innovation Centre Vietnam sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ CSR, nhằm hỗ trợ các sáng kiến đổi mới công nghệ của sinh viên trong ngành công nghệ thông tin và các chương trình trách nhiệm xã hội khác tại Việt Nam.

Giải chạy được tổ chức trên nền tảng vRace, nền tảng thể thao trực tuyến do FPT Online vận hành. Nền tảng này cho phép người dùng ghi nhận hoạt động, theo dõi thành tích và tham gia bảng xếp hạng theo thời gian thực. vRace cũng kết nối với hệ sinh thái VnExpress Marathon, hỗ trợ người chạy luyện tập và thi đấu trực tuyến bên cạnh các giải chạy thực tế.

Ban tổ chức cho biết giải chạy trực tuyến còn được xây dựng nhằm kết nối đội ngũ nhân lực toàn cầu của NAB với cộng đồng tại Việt Nam. Với hơn 6 năm thành lập, NAB Vietnam hiện tuyển dụng hơn 2.500 kỹ sư công nghệ, phát triển các giải pháp phần mềm, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng của NAB tại Australia và New Zealand.

Cam kết của NAB Vietnam về phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo đã được ghi nhận với các giải thưởng như "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025" (Fortune); Great Place to Work ba năm liên tiếp (2024-2026), và Asian Technology Excellence Award 2025.

Thông qua các chương trình đào tạo nội bộ như StarCamp và WeCamp, doanh nghiệp đã triển khai chương trình thực tập có trả lương cho gần 1.000 sinh viên Việt Nam kể từ năm 2019 đến nay. Hơn 90% đội ngũ thực tập sinh sau khi tham gia StarCamp và WeCamp đã được tuyển dụng.

