Giải chạy ảo V-Race kéo dài đến 26/4

Để runner hoàn thành cự ly đăng ký sau những ngày cách ly xã hội, giải chạy ảo "Tôi an toàn" sẽ kéo dài thêm 5 ngày.

Do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều runner tham gia giải chạy ảo "Tôi an toàn" của V-Race chưa tìm được địa điểm phù hợp hoặc chưa thể hoàn thành cự ly đúng như mong muốn. Đó là lý do Ban tổ chức sẽ kéo dài thời gian đến 12h ngày 26/4 thay vì 21/4 như kế hoạch, tạo điều kiện cho người tham gia có thêm thời gian về đích.

Giải chạy ảo "Tôi an toàn" diễn ra trong thời điểm các sự kiện offline lớn trong nước và thế giới phải hoãn hoặc huỷ do Covid-19, thu hút hơn 7.200 người tham gia. Tính đến hết ngày 19/4, hơn 3.300 người đã chạy và cập nhật kết quả trên hệ thống, trong đó hơn 1.700 người hoàn thành cự ly đăng ký. Nhiều người có thành tích ghi nhận vượt xa cự ly ban tổ chức đặt ra, chạy hàng trăm km chỉ trong 3 tuần.

Runner chạy đêm tại Hà Nội.

Những người đã hoàn thành cự ly đăng ký trong thời hạn như kế hoạch ban đầu sẽ nhận huy chương online dự kiến vào ngày 21/4. Trong khi đó, chứng nhận thành tích sẽ được trao cùng đợt với các runner hoàn thành vào ngày 26/4.

Lần đầu diễn ra, V-Race đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người yêu chạy bộ. Nhiều người xem "Tôi an toàn" là động lực để rèn luyện, thử thách bản thân trong thời điểm ảnh hưởng của Covid-19. Do yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều runner đã lựa chọn các địa điểm chạy độc đáo như sân thượng chung cư, hành lang chung cư, vườn nhà... nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác. Giải đã tạo niềm vui tập luyện cho runner, để giữ phong độ cho các giải chạy offline diễn ra năm nay, khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Bên cạnh V-Race, hệ thống VnExpress Marathon năm nay có 3 giải chạy được tổ chức ở 3 thành phố du lịch hàng đầu, Quy Nhơn (ngày 6/9), Hà Nội (đêm 22/8), Huế (ngày 6/9), là cơ hội trải nghiệm sự kiện thể thao quy mô hàng nghìn người cũng như khám phá du lịch.

Huy Phương