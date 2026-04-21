Giải Audition Vietnam Championship tìm ra các nhà vô địch

Lê Thị Hoài Phương chiến thắng nội dung đơn nữ, Nguyễn Ngọc Quý đăng quang nội dung đơn nam, còn cặp đôi Hoài Phương – Bùi Tấn Tài lên ngôi nội dung đôi nam nữ.

Giải vô địch quốc gia Audition Vietnam Championship (AVC) 2026 khởi động từ 5/4 và triển khai qua nhiều vòng đấu từ sơ loại, vòng khu vực đến chung kết diễn ra ngày 19/4. Theo đại diện ban tổ chức, hệ thống thi đấu của giải được chuẩn hóa đảm bảo tính minh bạch, công bằng, tạo môi trường rèn luyện chuyên nghiệp cho game thủ. Đêm chung kết thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến, với những màn rượt đuổi điểm số và các pha lật kèo kịch tính.

Lê Thị Hoài Phương (áo đen đứng giữa) vô địch đơn nữ. Ảnh: VTC

Bảng vàng AVC 2026 gọi tên Lê Thị Hoài Phương (Elina) ở nội dung đơn nữ. Đây cũng là tuyển thủ từng giành HC vàng SEA Games 33. Nguyễn Ngọc Quý đăng quang nội dung đơn nam. Cặp đôi Hoài Phương - Bùi Tấn Tài giành chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ trong khi đó á quân thuộc về cặp Nguyễn Văn Huy - Thái Nhật Quỳnh.

Chia sẻ sau giải, Elina nhấn mạnh tính cạnh tranh cao của AVC 2026 và xem đây là bước đệm quan trọng trong việc hướng tới các mục tiêu quốc tế.

Nguyễn Ngọc Quý (thứ ba từ trái sang) vô địch nội dung đơn nam. Ảnh: VTC

Theo đại diện nhà phát hành VTC, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Audition Việt Nam. AVC thể hiện rõ chiến lược chuẩn hóa Esports với quy trình tổ chức bài bản, tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế của tựa game này trong làng thể thao điện tử nước nhà.

"Giải đấu là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng môi trường Esports chuyên nghiệp, giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng", đại diện nhà phát hành nói.

Từ nền tảng này, những gương mặt xuất sắc sẽ được tuyển chọn đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế, tiếp nối thành tích 2 HC vàng, 2 HC bạc, 2 HC đồng tại SEA Games 33. Việc chuẩn hóa quy trình giải đấu là tiền đề để Audition Esports mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Các đội thi giành giải tại hạng mục đôi nam nữ. Ảnh: VTC

Sau hơn 20 năm, Audition vẫn giữ vững vị thế trong lòng người chơi Việt. Không chỉ là môn Esports cạnh tranh, game đã trở thành không gian văn hóa số gắn kết nhiều thế hệ game thủ. Minh chứng rõ nét là việc Audition lọt vào chung kết hạng mục "Game vượt thời gian" tại Vietnam GameVerse 2026 nhờ lượng bình chọn từ cộng đồng.

AVC 2026 khép lại nhưng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Audition: quy trình chuẩn hóa, nhân tài kế cận và định hướng quốc tế rõ ràng, hứa hẹn nhiều cột mốc mới.

