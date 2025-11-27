Giá xăng về 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng giảm 250-1.020 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 540 đồng, xuống 20.000 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 520 đồng, có giá mới 19.280 đồng.

Tương tự, dầu diesel và dầu hỏa giảm so với cách đây 7 ngày, lần lượt về mức 18.800 đồng và 19.470 đồng một lít. Dầu mazut cũng thấp hơn kỳ trước 250 đồng một kg, còn 13.480 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.000 - 540 Xăng E5 RON 92 19.280 - 520 Dầu diesel 18.800 - 1.020 Dầu hoả 19.470 - 810 Dầu mazut 13.480 - 250

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như đề xuất mới của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi các sản phẩm thành phẩm (xăng, dầu diesel) tăng.

Các yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước. Chẳng hạn, mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 3,4% xuống 79,6 USD; dầu diesel bớt 6,2%, còn mazut 2,5%.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

