Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h30 ngày 8/4, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 320-1.940 đồng một lít, kg tùy loại.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 440 đồng, xuống 26.530 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 690 đồng, có giá mới 24.730 đồng.

Các mặt hàng dầu giảm 320-1.940 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut có giá mới lần lượt 42.840 đồng và 24.270 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 26.530 - 440 Xăng E5 RON 92 24.730 - 690 Dầu diesel 42.840 - 1.940 Dầu mazut 24.270 - 320

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.



* Tiếp tục cập nhật

Phương Dung