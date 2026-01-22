Giá xăng giảm, dầu tăng từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 80 đồng, xuống 18.630 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng hạ 90 đồng, có giá mới 18.280 đồng.

Các mặt hàng dầu cùng tăng 260-470 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 17.700 đồng và 17.950 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.630 - 80 Xăng E5 RON 92 18.280 - 90 Dầu diesel 17.700 + 420 Dầu hoả 17.950 + 260 Dầu mazut 13.870 + 470

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin như nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran, căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland.

Theo đó, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 0,6% xuống 72,4 USD; dầu diesel tăng 2,9%, mazut là 4,5%.

Tại hội nghị ngày 16/1, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Nghị định mới về quản lý kinh doanh xăng dầu sẽ được ban hành, thay thế các quy định trước đây. Theo đó, nhà điều hành dự kiến trao quyền điều hành, tự quyết định giá xăng dầu cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, nhà điều hành sẽ xây dựng ứng dụng bản đồ hạ tầng thương mại, dựa trên dữ liệu do doanh nghiệp, thương nhân báo cáo để giúp người tiêu dùng giám sát việc kê khai giá.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Để đáp ứng, Bộ Công Thương giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 31,7 triệu m3, tấn. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo sản xuất, cung ứng cho toàn bộ hệ thống.

Phương Dung