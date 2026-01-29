Giá xăng lên sát 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 50-760 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 210 đồng, lên 18.840 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 50 đồng, có giá mới 18.330 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng tăng 220-760 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 18.170 đồng và 18.170 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.840 + 210 Xăng E5 RON 92 18.330 + 50 Dầu diesel 18.170 + 470 Dầu hoả 18.170 + 220 Dầu mazut 14.630 + 760

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nghị định về kinh doanh xăng dầu sửa đổi dự kiến được ban hành trong tháng 2. Theo đó, nhà điều hành sẽ thay đổi về cách tiếp cận, điều hành giá xăng dầu.

Theo ông Tân, quan điểm điều hành giá xăng dầu là đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bình thường và tôn trọng diễn biến thị trường. Tức là, doanh nghiệp được trao quyền điều hành giá, đảm bảo cân đối liên quan tới chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Còn quỹ bình ổn giá xăng dầu tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước nhưng không đưa vào ngân sách. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án về bình ổn giá mặt hàng này theo pháp luật về giá. Phương án, tiêu chí sử dụng quỹ do Thủ tướng phê duyệt.

Liên quan tới xăng sinh học E10, ông Tân nhắc lại lộ trình triển khai trên toàn quốc từ 1/6. Bộ Công Thương sẽ phân giao nguồn cung cho các doanh nghiệp chuẩn bị. Hiện nhà điều hành đã tham vấn ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị hiệp hội liên quan cho thấy "xăng E10 dùng được".

Theo kế hoạch tháng 3 và 4, Bộ Công Thương kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, pha chế về việc đảm bảo cơ sở vật chất cho tiêu thụ xăng sinh học.

* Tiếp tục cập nhật

Phương Dung