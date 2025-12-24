Giá vé đường bay vàng Hà Nội - TP HCM bình quân hơn 1,7 triệu đồng

Theo OAG, giá vé một chiều đường bay nhộn nhịp thứ 4 thế giới Hà Nội - TP HCM hơn 1,7 triệu đồng năm nay, giảm 11% so với 2024.

Thông tin này được OAG, đơn vị thống kê dữ liệu về du lịch, hàng không có trụ sở tại Anh, công bố ngày 23/12.

Theo đó, Hà Nội - TP HCM tiếp tục nằm trong nhóm 10 đường bay nhộn nhịp nhất thế giới năm thứ 8 liên tiếp. OAG thống kê các đường bay bận rộn theo chỉ tiêu tải ghế cung ứng.

Năm nay, đường bay vàng tại Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 (tương tự năm 2024) với hơn 11 triệu ghế cung ứng. Con số này tăng 4% so với năm ngoái và 8% mức trước đại dịch năm 2019.

OAG cho biết giá vé bình quân trên chặng Hà Nội - TP HCM khoảng 67 USD, tương đương hơn 1,7 triệu đồng, giảm 11% so với năm ngoái. "Chặng bay nội địa lớn nhất Việt Nam có mức độ cạnh tranh cao với 6 hãng hàng không cùng khai thác trong năm 2025", tổ chức trụ sở tại London nhận xét.

Ngoài chặng Hà Nội - TP HCM, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa năm nay (trừ giai đoạn cao điểm Tết Âm lịch và hè) có xu hướng hạ nhiệt so với 2024. Nguyên nhân là giá nhiên liệu bay giảm, riêng 6 tháng đầu năm giá xăng Jet A1 bình quân 66-68 USD mỗi thùng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt gần 100 USD.

Nguồn lực phục vụ của các hãng cũng bớt áp lực căng thẳng hơn khi số lượng máy bay phải "nằm sân" vì sự cố động cơ chỉ còn 28 chiếc, giảm 5 tàu so với cuối 2024. Bên cạnh việc có thêm tân binh, các hãng hàng không trong nước cũng liên tục bổ sung thêm tàu bay mới.

5 đường bay bận rộn nhất thế giới năm 2025, theo dữ liệu của OAG

Thứ hạng Đường bay Tải cung ứng (triệu ghế) Tăng tải so với 2024 (%) Giá vé bình quân (USD) Thay đổi giá so với 2024 (%) 1 Jeju International - Seoul Gimpo 14,38 1 44 -11 2 Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda1 12 1 97 -11 3 Fukuoka - Tokyo Haneda 11,49 1 101 -12 4 Hà Nội - TP HCM 11 4 67 -11 5 Jeddah - Riyadh 9,8 13 95 27

So với năm ngoái, đường bay Hà Nội - TP HCM từ quý cuối năm nay đón thêm tân binh Sun PhuQuoc Airways, cùng với các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines. Trong đó, Vietnam Airlines và Vietjet chiếm thị phần lớn nhất với tần suất hàng chục chuyến bay mỗi ngày trên chặng bay dài hơn 1.000 km.

Các vị trí trong top 5 còn lại năm nay cũng không thay đổi so với 2024. Đường bay đứng đầu bảng xếp hạng của OAG vẫn là Jeju International - Seoul Gimpo (Hàn Quốc) với 14,38 triệu ghế. Tiếp sau đó hai đường bay nội địa Nhật Bản gồm Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda (12 triệu ghế) và Fukuoka - Tokyo Haneda (gần 11,5 triệu ghế). Melbourne - Sydney ở vị trí thứ 5, với 9,8 triệu ghế cung ứng.

Đường bay tăng trưởng nhanh nhất trong top 10 bận rộn nhất thế giới là Jeddah - Riyadh với 9,8 triệu ghế, tăng 13% so với năm ngoái. Đây là tuyến nội địa chủ lực của Arab Saudi, kết nối hai thành phố lớn nhất. Đồng thời, nó cũng là tuyến duy nhất trong top 10 nằm ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

