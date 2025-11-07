Giấu vợ rút 400 triệu tiền tiết kiệm 'đu đỉnh' vàng

Vàng giảm liên tục khiến tôi như ngồi trên đống lửa, chẳng còn tâm tư để ý tới cảm xúc của vợ.

Tôi 35 tuổi, làm công việc văn phòng bình thường, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống và dành dụm chút ít mỗi tháng. Mấy năm nay, vợ chồng tôi đều cố gắng tiết kiệm, để sau này còn tính chuyện mua căn hộ nhỏ. Thế rồi, đợt giá vàng tăng mạnh vừa rồi, tôi nảy ra ý định đầu tư, một phần cũng do bạn bè rủ rê, phần vì đọc tin thấy nhiều người trúng lớn khi mua lúc giá mới nhích lên. Tôi vốn không hiểu nhiều về tài chính, chỉ nghĩ đơn giản: "Vàng lúc nào chẳng giữ giá, có mất đi đâu". Thế là tôi rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, gần 400 triệu, mang ra tiệm vàng mua khi giá 15, định khi nào có lãi mới báo cho vợ biết.

Nhưng vợ phát hiện ngay sau khi tôi mua vàng vì nhìn thấy hóa đơn mua bán, cô ấy phát cáu, nói tôi bốc đồng, liều lĩnh và không tôn trọng công sức tích góp suốt mấy năm. Tôi cố giải thích rằng mình chỉ muốn "đầu tư cho tương lai", chờ vàng lên thêm chút nữa sẽ bán chốt lời (nghe người ta nói còn lên tới 18-20). Nhưng khi giá vàng bắt đầu giảm vài ngày sau đó, mọi lời tôi nói đều trở nên vô nghĩa. Vợ im lặng suốt mấy hôm, rồi mỗi lần nhắc đến chuyện tiền bạc là lại chua chát: "Anh đầu tư cho tương lai, nhưng chắc tương lai xa lắm".

Thực ra, tôi hiểu vợ giận không chỉ vì tiền, mà vì cô ấy thấy tôi giấu giếm, tự quyết điều quan trọng. Vàng giảm liên tục khiến tôi như ngồi trên đống lửa, chẳng còn tâm tư để ý tới cảm xúc của vợ. Còn vợ cũng bắt đầu sốt ruột giục tôi đi bán vàng kẻo nó xuống tiếp. Thấy tiền "bốc hơi" trước mặt mình, tôi chẳng còn tỉnh táo, chỉ thấy lo lắng, nhưng vẫn chưa muốn bán. Tôi hy vọng nó sẽ lên trở lại. Tôi thuyết phục vợ cố chờ thêm thời gian nữa vì đằng nào cũng chưa dùng tới tiền nhưng vợ không chịu, cằn nhằn suốt ngày khiến tôi đau cả đầu. Giờ tôi rất mệt mỏi, chán nản.

Đình Hưng