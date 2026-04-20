Giá vàng tuần này có thể tăng mạnh

Phần đông chuyên gia Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng thế giới nối dài mạch tăng 5 tuần liên tiếp, vượt 5.000 USD, khi lệnh ngừng bắn có thể tiếp diễn.

Thị trường kim loại quý thế giới vừa có tuần thứ tư liên tiếp ghi nhận hiệu suất tích cực. Mỗi ounce vàng mở cửa phiên đầu tuần quanh 4.676 USD, sau đó nhích dần và có thời điểm vượt 4.890 USD trong ngày giao dịch cuối tuần.

Đà hứng khởi chủ yếu được hỗ trợ bởi các diễn biến xoay quanh xung đột Trung Đông, trong đó có việc Iran mở cửa lại eo biển Hormuz cho các tàu thương mại sau lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Những tin tức này giảm bớt lo ngại về lạm phát do giá năng lượng tăng vọt. Các ngân hàng trung ương cũng được kỳ vọng tạm ngừng chính sách thắt chặt tiền tệ, qua đó tiếp sức cho mạch đi lên của giá vàng.

Cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News với các chuyên gia Phố Wall cho thấy sự lạc quan về triển vọng tăng giá ngắn hạn. 8 trong số 10 nhà phân tích dự đoán kịch bản tích cực tiếp diễn, trong khi chỉ 2 người nêu quan điểm thận trọng.

Trong khảo sát trực tuyến với gần 50 nhà đầu tư cá nhân, 70% cũng tự tin vàng đi lên. Ngược lại, 11% cho rằng thị trường đi ngang và 19% nghiêng về kịch bản chuỗi tăng chấm dứt.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International (Mỹ), vàng đang hưởng lợi từ sự bình tĩnh hơn của các bên liên quan tại khu vực Trung Đông. Kịch bản quen thuộc là vàng đi lên mỗi khi có các thỏa thuận ngừng bắn hoặc hạ nhiệt xung đột, và ngược lại.

"Chừng nào các thỏa thuận ngừng bắn mong manh còn tồn tại, vàng lẫn bạc sẽ tiếp tục phục hồi", ông nói.

Vàng trưng bày tại một cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng quan điểm, Adam Button (trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive) cho rằng vàng không còn là tâm điểm chú ý như hồi tháng 1, nhưng các động lực hiện hữu có thể đưa kim loại này sớm quay lại mốc 5.000 USD, tức tăng khoảng 3,5% so với hiện tại.

Theo chuyên gia này, thị trường vàng trước đó chịu áp lực từ việc các quỹ đầu tư tài chính giảm đòn bẩy và động thái xả hàng từ các thị trường mới nổi. Các nền kinh tế mới nổi có dự trữ vàng và nhập khẩu dầu đều đối mặt rủi ro tỷ giá trong giai đoạn căng thẳng địa chính trị leo thang, dẫn đến phải bán vàng để bảo vệ đồng tiền. Tuy nhiên, rủi ro này đã qua khi một số tổ chức lớn phát tín hiệu gom hàng trở lại, cộng thêm nhiều quốc gia tính đến dự trữ vàng lớn hơn để phòng trường hợp này tái diễn.

Tuần trước, SPDR Gold Trust (quỹ ETF vàng có quy mô tài sản lớn nhất toàn cầu) đã mua ròng 13 tấn trong bốn phiên. Động thái này nâng sở hữu vàng của họ lên trên 1.060 tấn, cao nhất một tháng và cắt đứt mạch xả hàng nhiều tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, không phải tất cả nhà phân tích đều lạc quan. Alex Kuptsikevich, chuyên viên phân tích thị trường cao cấp tại FxPro, cho rằng xu hướng đi lên duy trì nhưng tốc độ tăng đã chậm lại. Ông khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với phản ứng "mua theo tin đồn, bán khi tin ra".

Vùng giá 4.900 USD, theo chuyên gia, trùng với đường trung bình động 50 ngày (MA50) nên nếu vượt qua mốc này thì vàng có thể bật mạnh, tiến tới 5.300 USD trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu bị bán mạnh tại đây, xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ.

"Chúng tôi đang nghiêng nhiều hơn về kịch bản kém khả quan", ông nói.

Trong nước, vàng miếng SJC hiện dao động 168,5 - 172 triệu đồng một lượng, còn nhẫn trơn quanh 168 - 171,5 triệu đồng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 154 triệu đồng một lượng. Mỗi lượng vàng trong nước chênh với thế giới khoảng 18 triệu, thu hẹp so với mức kỷ lục 30 triệu đồng cuối tháng trước.

Phương Đông (theo Kitco)