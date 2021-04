Giá vàng trong nước giảm mạnh hơn thế giới

Giá vàng thế giới giảm khoảng 140.000 đồng trong khi vàng miếng SJC sáng nay mất 200.000-300.000 đồng một lượng về ngưỡng 55 triệu đồng.

10h sáng nay (5/4), giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 5 USD so với chốt phiên cuối tuần xuống 1.724 USD một ounce, tương đương với 48,1 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa kể thuế, phí). So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới giảm khoảng 140.000 đồng một lượng theo quy đổi.

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần lại giảm mạnh hơn thế giới, thu hẹp chênh lệch về dưới 7 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI yết giá mua bán vàng miếng tại 54,7 – 55,1 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 chiều mua vào và 300.000 chiều bán ra so với cuối tuần.

Cùng lúc, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng giảm hơn 200.000 đồng chiều mua vào và gần 300.000 đồng chiều bán xuống 54,7 – 55,1 triệu đồng.

Giao dịch vàng nhẫn tại cửa hàng. Ảnh: DOJI.

Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát nhưng lợi tức kho bạc tốt hơn cộng với sức mạnh đồng USD được cải thiện đang khiến kim loại quý này bớt hấp dẫn.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay được mua bán quanh 23.820 – 23.900 đồng, tăng vài chục đồng so với cuối tuần. Tỷ giá ngân hàng đi ngang so với cuối tuần, giá USD tại Vietcombank ở mức 22.950 - 23.160 đồng.

Quỳnh Trang