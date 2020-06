Giá vàng thế giới về sát đáy một tháng

Kỳ vọng kinh tế phục hồi khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản rủi ro như chứng khoán, đẩy giá vàng xuống dưới mốc 1.700 USD một ounce.

Chốt phiên 3/6, giá vàng thế giới giảm hơn 25 USD xuống 1.700 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm xuống sát đáy một tháng tại 1.688 USD.

Diễn biến cùng chiều thế giới, giá vàng trong nước sáng nay (4/6) cũng giảm 100.000 - 200.000 đồng một lượng so với hôm qua. Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá mua bán vàng miếng thấp hơn 200.000 đồng một lượng so với hôm qua, xuống 48,35 – 48,55 triệu đồng. So với đỉnh ngày 18/5, mỗi lượng giảm 500.000 – 600.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng giảm giá mua bán 100.000 đồng một lượng, về 48,42 – 48,77 triệu đồng.

Giá đi xuống khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản rủi ro do kỳ vọng nền kinh tế hồi phục sau đại dịch. Họ cũng phớt lờ bất ổn xã hội tại Mỹ và căng thẳng của nước này với Trung Quốc.

"Tâm lý chuộng rủi ro đang rất mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ đang bứt phá", Phil Streible – chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures cho biết. Chỉ số S&P 500 hôm qua tăng phiên thứ 4 liên tiếp, do nhà đầu tư lạc quan vào đà phục hồi kinh tế. Chứng khoán toàn cầu hôm qua cũng lên đỉnh 3 tháng.

Tâm lý thị trường cũng được củng cố nhờ số liệu cho thấy số việc làm giảm nhẹ hơn dự báo trong tháng 5. Việc này cho thấy tốc độ sa thải đã chậm lại khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại, dù đà phục hồi của cả nền kinh tế còn chậm.

"Nhìn chung, các thị trường khá thoải mái với việc dù số liệu còn tệ, mọi thứ đang dần cải thiện. Việc này đang khiến vàng mất sức hấp dẫn", Michael Hewson – nhà phân tích tại CMC Markets UK cho biết.

Dù đi xuống, giá vàng có thể vẫn được hỗ trợ từ đồng đôla yếu, biểu tình lan rộng tại Mỹ, quan hệ Mỹ - Trung xuống cấp và các chính sách kích thích khổng lồ, Hewson cho biết. Do vàng là kênh đầu tư an toàn, thường được tìm đến trong thời kỳ biến động kinh tế và chính trị. Dollar Index – đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ lớn – hôm qua đã xuống thấp nhất hơn hai tháng.

Dự trữ tại quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust lên 1.129 tấn hôm thứ ba. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)