Giá vàng thế giới giảm mạnh khi ông Trump nói không áp thuế

Tổng thống Mỹ khẳng định không áp thuế nhập khẩu vàng, khiến giá giảm 55 USD phiên đầu tuần.

Chốt phiên giao dịch 11/8, giá vàng thế giới giao ngay giảm 55 USD, về 3.341 USD một ounce. Thị trường đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng nước này "không áp thuế nhập khẩu vàng". Sang phiên sáng 12/8, giá hiện nhích lên 3.351 USD.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 11/8. Đồ thị: Kitco

Trước đó, thị trường biến động lớn trong phiên cuối tuần, sau khi Financial Times cho biết Mỹ có thể áp thuế các thỏi vàng 1 kg nhập vào nước này. Thông tin này dựa trên một công văn ngày 31/7 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, cho biết các thỏi vàng loại 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan thuộc diện chịu thuế cao hơn.

Vì thế, khi Tổng thống Trump khẳng định không áp thuế nhập khẩu vàng, thị trường đã hạ nhiệt. "Nhà đầu tư giờ sẽ tập trung vào các yếu tố khác. Ví dụ, viễn cảnh Mỹ hạ lãi suất có lẽ đang đến gần rồi", Jim Wyckoff - nhà phân tích tại Kitco Metals cho biết.

Thị trường hiện chờ báo cáo lạm phát Mỹ, giúp họ đánh giá sát hơn về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

"Nếu số liệu tuần này cao hơn dự báo, Fed sẽ có lý do để tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Việc này sẽ khiến vàng bất lợi", Wyckoff dự báo. Trước đó, báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến đã khiến nhà đầu tư tăng đặt cược Fed giảm lãi tháng 9.

Việc Tổng thống Trump ký sắc lệnh gia hạn hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày cũng giúp xoa dịu bất ổn trên thị trường. Giá vàng có xu hướng tăng cao trong môi trường bất ổn và lãi suất thấp.

Ngoài vàng, bạc và bạch kim cũng mất giá phiên đầu tuần. Bạc giảm 1,4% xuống 37,7 USD một ounce. Bạch kim mất 0,4% còn 1.326 USD. Ngược lại palladium tăng 2,1% lên 1.149 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)