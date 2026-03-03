Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng lao dốc

Mỗi ounce vàng hiện mất hơn 250 USD, trong khi chỉ số DJIA của chứng khoán Mỹ giảm trên 1.000 điểm.

Sau khi nhích nhẹ sáng 3/3, giá vàng thế giới giao ngay bắt đầu giảm mạnh từ chiều. Hiện tại, giá mất tới 252 USD, xuống 5.067 USD.

Thị trường đi xuống khi đôla Mỹ tăng giá. Dollar Index - đo sức mạnh của USD với 6 tiền tệ lớn - tăng 0,9% lên cao nhất một tháng. "Giá USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng vậy. Đây là các rào cản lớn với vàng và bạc", Ross Norman - nhà phân tích độc lập cho biết trên Reuters.

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên 3/3. Đồ thị: Kitco

Giá bạc giao ngay thế giới hiện giảm hơn 10% xuống 79 USD một ounce. Phiên trước đó, giá còn lên cao nhất 4 tuần.

USD mạnh khiến vàng kém hấp dẫn, do kim loại quý đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khiến vàng kém thu hút do không trả lãi.

Một nguyên nhân khác khiến giá đi xuống là nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn để theo dõi lạm phát.

Chiến sự khiến giá năng lượng tăng tốc, có nguy cơ thổi bùng lạm phát. Từ ngày 27/2, giá dầu thô thế giới đã tăng hơn 15%. Chỉ riêng trong phiên 3/3, dầu Brent đắt thêm 6% lên trên 82 USD một thùng. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7/2004.

Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, xác suất Fed giữ nguyên lãi tại cuộc họp tháng 6 là 60%, tăng so với 45% trước khi xung đột xảy ra.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt cũng đang lao dốc. DJIA hiện mất hơn 1.000 điểm, tương đương 2,1%. S&P 500 giảm 1,8% và Nasdaq Composite sụt gần 2%. Phiên trước đó, các chỉ số gần như đứng yên.

Wall Street đi xuống khi nhà đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn dự kiến. Chiến sự ở khu vực này đã bước sang ngày thứ 4, đồng thời lan rộng ra nhiều quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột có thể kéo dài hơn một tháng.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)