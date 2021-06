Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh

Khả năng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng khiến nhà đầu tư mua mạnh vàng, đẩy giá tăng vọt hơn 21 USD mỗi ounce.

Sau phiên lao dốc mạnh trước đó, giá vàng trên thị trường New York ngày 4/6 đã tăng vọt sau thông tin Bộ Lao động Mỹ công bố nước này tạo ra 559.000 việc làm mới trong tháng 5. Mặc dù con số này cao hơn so với tháng 4 nhưng lại thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế là 671.000 việc làm.

Thực tế này khiến nhiều chuyên gia dự báo về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian dài hơn. Yếu tố này đã hỗ trợ giá vàng tăng mạnh.

Chốt phiên 4/6, giá vàng giao ngay tăng 21,2 USD mỗi ounce tương đương khoảng 1,13% lên 1.892 USD. Giá vàng ước tính tăng khoảng 0,7% trong tuần vừa qua.

Biểu đồ giá vàng ngày 5/6.

Biên tập viên tại Gold Newsletter, ông Brien Lundin, nhận xét nếu số liệu về thị trường lao động tích cực bất ngờ, vàng lẽ ra đã giảm giá. Bởi giá vàng đặc biệt dễ chịu tác động trước thông tin kinh tế tích cực. Tuy nhiên, thay vào đó, thị trường vàng đã đón nhận thông tin gây thất vọng khi số lượng việc làm được tạo ra không đạt như kỳ vọng, giá vàng lập tức phản ứng tăng.

Theo ông Lundin, việc thiếu việc làm được tạo ra thực ra gần hơn với việc tỷ lệ chấp nhận việc làm thấp, bởi có nhiều việc làm thế nhưng khá ít người lao động tiềm năng sẵn sàng chấp nhận chúng ở mức lương hiện tại.

Số liệu mới nhất về thị trường việc làm tháng 5 cho thấy rằng, kinh tế Mỹ đương đầu với quá trình phục hồi kinh tế đầy "gập ghềnh". Như vậy, Fed sẽ phải có sự cân nhắc rất kỹ khi muốn loại bỏ chính sách tiền tệ nới lỏng và đưa lãi suất USD trở lại bình thường. Lãi suất đồng bạc xanh hiện duy trì trong ngưỡng từ 0% đến 0,25%. Trong môi trường này, giá vàng sẽ vẫn tiếp tục tăng.

USD giảm giá trong ngày 4/6 khi chỉ số Dollar Index hạ 0,4%. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm xuống mức 1,56%. Lợi suất trái phiếu thấp và đồng bạc xanh yếu thường đẩy giá vàng tăng.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 4/6 cũng tăng điểm dù báo cáo thị trường việc làm nước này không đạt kỳ vọng. Đóng cửa phiên, S&P 500 tăng 0,9% lên 4.229,8 điểm, thấp hơn 0,2% so với mức kỷ lục vào tháng trước; chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones nhích thêm 0,52% lên 34.756,39 điểm; Nasdaq tăng 1,47% lên 13.814 điểm.

Tính cả tuần qua, các chỉ số đều tăng điểm. Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 0,7% và 0,6% và có tuần tăng điểm thứ 2. Chỉ số Nasdaq tăng chưa đầy 0,5% nhưng dù sao vẫn có tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp.

Diệu Thanh (Theo CNBC, MarketWatch)