Mọi người rủ nhau trồng khế chờ quạ đến ăn khi vàng lên 19 triệu/chỉ

Giá vàng tăng cao khiến không khí đầu tư bỗng nhiên nhuốm màu cổ tích. Thay vì bàn chuyện mua vàng hay lướt sóng, dân mạng rủ nhau trồng khế cho chắc ăn. Ai cũng hy vọng một ngày đẹp trời có con quạ to, khỏe, biết giữ lời hứa bay tới ăn khế rồi trả vàng đúng chuẩn '1 quả khế trả 1 cục vàng'.
Dưới phần bình luận rất nhiều người tỏ ra đồng tình, có người còn tính trồng sẵn vài cây cho chắc, lỡ quạ ăn nhiều còn có vốn mua đất. Đúng là khi vàng lên giá, trí tưởng tượng của con người cũng lên theo cấp số nhân.
Hi (tổng hợp)