Giá vàng SJC giảm mạnh

Nối tiếp đà giảm của thế giới, mỗi lượng vàng trong nước sáng nay mất thêm gần 600.000 đồng và tổng cộng giảm gần 1 triệu đồng sau ba ngày.

Sáng nay (24/9), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI yết giá bán quanh 55,1 - 55,45 triệu đồng, giảm 350.000 đồng so với cuối chiều qua. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng tại DOJI mất 650.000 - 800.000 đồng so với đầu sáng qua và mất gần 1 triệu đồng so với cách đây ba ngày.

Công ty Vàng bạc đá quý SJC cũng hạ giá mua bán vàng miếng thêm 200.000 đồng so với cuối chiều qua, xuống 55,1 - 55,6 triệu đồng một lượng. Nếu so với đầu sáng qua, mỗi lượng vàng SJC mất gần 600.000 đồng.

Giá vàng trong nước giảm theo diễn biến của giá thế giới. Chốt phiên 23/9, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất hơn 37 USD, xuống 1.863 USD - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Vào sáng nay, giá vàng tiếp tục đi xuống, có lúc về 1.856 USD, tức khoảng 52,1 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá.

Như vậy, mỗi ounce vàng thế giới giảm 100 USD chỉ trong ba phiên, tương đương với mức 2,8 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá, giảm sâu hơn nhiều so với giá trong nước.

Giá vàng đang chịu áp lực do đồng USD lên mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định nhiều nhà đầu tư sẽ không bỏ qua cơ hội mua vàng giá thấp do bất ổn trong dài hạn vẫn còn. Phillip Streible - chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures cho biết: "Nhà đầu tư đang theo dõi xem các ngân hàng trung ương lớn sẽ làm gì tiếp theo. Hiện tại, hầu hết chính sách tiền tệ và tài khóa đã được thực hiện".

Quỳnh Trang