Giá vàng miếng giảm hơn 2 triệu đồng

Các thương hiệu sáng nay giảm giá vàng miếng 2,2 triệu đồng, theo đà đi xuống của thị trường thế giới.

Sáng 6/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 179,5 - 182,5 triệu đồng một lượng, giảm 2,2 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn được SJC giảm 2 triệu đồng, còn 179,2 - 182,2 triệu đồng. PNJ, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, cùng giao dịch mặt hàng này quanh 179,5 - 182,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Mi Hồng bán ra vàng nhẫn ngang với các thương hiệu trên, nhưng mua vào cao hơn 500.000 đồng. Mặt hàng này tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết tại 180 - 183 triệu đồng.

Kim loại quý trong nước giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/3, mỗi ounce vàng giao ngay giảm gần 60 USD, về còn 5.080 USD. Tuy nhiên, đến phiên sáng nay, giá vàng đã phục hồi gần 32 USD lên 5.113 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng quốc tế tương đương 161,5 triệu đồng, "vênh" khoảng 21 triệu so với giá trong nước. Mức chênh giữa vàng thế giới và trong nước đã nới rộng so với mức 20 triệu đồng hồi đầu tuần.

Thị trường đi xuống, xóa bỏ những mức tăng trước đó do đồng USD mạnh hơn, gây áp lực lên giá cả. Theo đó, DXY - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - đã tăng 0,5% hôm qua. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm leo lên mức cao nhất trong ba tuần, cũng gây bất lợi cho giá vàng.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai ngày vía Thần tài năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng vào việc giá dầu đi lên và khả năng lạm phát xảy ra. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cũng không phải tín hiệu tốt cho vàng.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng vàng vẫn có những yếu tố nền tảng hỗ trợ, khi thị trường chuẩn bị thấy những bằng chứng về việc thâm hụt ngân sách Mỹ tăng, cùng nhiều rủi ro bất định.

Giá bạc thỏi, bạc miếng đi ngang trong ngày hôm nay. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 3,15 - 3,25 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi ra kg, giá bạc miếng là 84,2 - 96,8 triệu. Doji giao dịch kim loại này ở mức 3,17 - 3,28 triệu, còn Sacombank - SBJ là 3,24 - 3,34 triệu.

Trọng Hiếu