Giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng

Các thương hiệu tăng giá bán vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng, lên 173 triệu một lượng, theo đà đi lên của giá quốc tế.

Trong khoảng 30 phút đầu phiên giao dịch sáng 14/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hai lần tăng giá vàng. Lúc 9h, doanh nghiệp này niêm yết vàng miếng tại 170,5 - 173 triệu đồng một lượng. Các thương hiệu khác báo giá tương tự.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng hai chiều mua - bán, lên 170,2 - 172,7 triệu đồng một lượng. PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết mặt hàng này tương tự SJC, trong khi DOJI mua bán nhẫn trơn cao hơn 300.000 đồng, quanh 170 - 173 triệu đồng một lượng.

Vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá quốc tế. Sáng nay, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng gần 29 USD, lên 4.768 USD.

Giá kim loại quý tăng trở lại sau hai phiên giảm nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Dù Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Iran tiếp cận chính quyền của ông với mong muốn "đàm phán một thỏa thuận".

Ông Justin Lin, chiến lược gia tại Global X ETFs Australia, nhận định giá vàng hiện biến động theo kỳ vọng lãi suất, thay vì đóng vai trò là tài sản trú ẩn trước rủi ro địa chính trị. Chuyên gia này đánh giá lạm phát có thể gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn, nhưng có thể kéo vĩ mô tăng trưởng chậm lại - yếu tố "thường mang lại lợi ích" cho vàng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 152 triệu đồng. Như vậy, mỗi lượng vàng trong nước chênh với thế giới khoảng 21 triệu, thu hẹp đà " vênh" kỷ lục 30 triệu đồng hồi cuối tháng 3.

Bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng 2,9%. Phú Quý niêm yết kim loại này tại 2,97 - 2,96 triệu đồng một lượng, tương đương 76,6 - 79 triệu một kg. Ancarat mua bán mặt hàng này quanh 2,86 - 2,95 triệu, còn Công ty Sacombank - SBJ giao dịch tại 2,86 - 2,94 triệu.

