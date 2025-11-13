Giá vàng miếng vượt 153 triệu một lượng

Mỗi lượng vàng miếng sáng nay tăng gần 2 triệu đồng, vượt 153 triệu đồng, mức cao nhất ba tuần qua.

Sáng 13/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 151,3 - 153,3 triệu đồng một lượng, tăng 1,8 triệu đồng cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được điều chỉnh lên 151,8 - 153,3 triệu đồng mỗi lượng.

Nhẫn trơn tại SJC sáng nay cũng được nâng lên 149 - 151,5 triệu đồng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhẫn trơn lên 149,5 - 152,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu mua bán nhẫn trơn tại 150,6 - 153,6 triệu đồng.

Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng và nhẫn trơn trong vòng một tháng qua. Còn so với đỉnh thiết lập vào 21/10, mỗi lượng vàng hiện thấp hơn khoảng 1,5 triệu mỗi lượng.

Vàng miếng tại trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý dao động lên xuống trong 24 giờ qua nhưng vẫn trong xu hướng đi lên từ đầu tuần. Giá vàng giao ngày lúc 11h theo giờ Hà Nội neo quanh 4.203 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 133,7 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới hiện dao động quanh 19,5-20 triệu đồng một lượng.

Cùng với vàng, giá bạc trong nước sáng nay cũng đi lên, tăng hơn 4% so với cuối ngày hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý nâng giá bạc miếng lên khoảng 2,06 - 2,13 triệu đồng. Tại Công ty Sacombank - SBJ, giá bạc miếng lên gần 2,02 - 2,07 triệu mỗi lượng.

Quỳnh Trang