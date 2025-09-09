6.255 lượng vàng miếng SJC bị 'chèn nguyên liệu bên ngoài' có đủ tuổi bốn số 9?

Nhà chức trách cáo buộc vì động cơ vụ lợi mà cựu Tổng giám đốc SJC đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào SJC.
Sau đó, giám đốc xưởng "chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước".
Qua việc sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, cơ quan điều tra cho rằng đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.
Sau cáo buộc này, tôi thắc mắc rằng liệu người mua có thể yên tâm về chất lượng vàng miếng hay không? 6.255 lượng vàng miếng này có đủ tuổi bốn số chín không? Nếu không thì sau này khi bán, chi phí kiểm định ai sẽ chịu?
Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị duy nhất được phép sản xuất vàng miếng, chọn SJC làm thương hiệu vàng miếng quốc gia.
SJC chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước. SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Doanh nghiệp được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.
Từ 10/10 tới đây, theo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.