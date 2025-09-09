6.255 lượng vàng miếng SJC bị 'chèn nguyên liệu bên ngoài' có đủ tuổi bốn số 9?

Vàng miếng được bọc trong vỉ nhựa, hầu như ít người dám cắt ra để đi kiểm định độc lập.

Nhà chức trách cáo buộc vì động cơ vụ lợi mà cựu Tổng giám đốc SJC đã lợi dụng chức vụ để chỉ đạo mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào SJC.

Sau đó, giám đốc xưởng "chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước".

Qua việc sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, cơ quan điều tra cho rằng đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 64 tỷ đồng.

Sau cáo buộc này, tôi thắc mắc rằng liệu người mua có thể yên tâm về chất lượng vàng miếng hay không? 6.255 lượng vàng miếng này có đủ tuổi bốn số chín không? Nếu không thì sau này khi bán, chi phí kiểm định ai sẽ chịu?

Minh