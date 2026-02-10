Bán 20 cây vàng miếng dưỡng già đóng thuế bao nhiêu?

Con số thuế 0,1% chỉ đáng cân nhắc với những ai giao dịch mua đi bán lại nhiều lần trong thời gian ngắn.

"Về việc đóng thuế vàng, tôi cho rằng chỉ người mua đi bán lại, hội 'lái sóng', mới phải lo về thuế này, còn với người thuần tiết kiệm, ảnh hưởng không đáng kể.

Tôi lấy ví dụ, khi có trong tay 20 cây vàng để dưỡng già, với giá vàng mua vào hiện tại 178 triệu đồng một lượng, tức hơn 3,5 tỷ đồng tiền mặt, thì tiền thuế là hơn 3,5 triệu đồng.

Số tiền này liệu tác động đến kế hoạch dưỡng già của bạn lớn đến thế sao? Thuế tỷ lệ 0,1%, tức một phần nghìn, tức giao dịch một tỷ đồng thì đóng thuế một triệu đồng.



Một ví dụ khác là việc để dành được một tỷ đồng, và 999 triệu, về mặt yên lòng, là gần tương đương, không đáng phải lăn tăn.



Con số 1/1000, chỉ đáng cân nhắc với những ai giao dịch qua lại 30 lần, tức phải chịu thuế 30/1000, tức 30 triệu đồng".

Độc giả Mai Hai lấy ví dụ phân tích và nêu quan điểm như trên về việc áp thuế vàng miếng.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhà điều hành sẽ thu thuế với giao dịch vàng miếng là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Cụ thể, mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá bán vàng miếng × thuế suất 0,1%.

Ví dụ, trường hợp người dân bán vàng miếng thu về 500 triệu đồng thì số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 500.000 đồng (tức là 0,1% trên tổng số tiền thu về).

Hữu Nghị tổng hợp