'Gen Z không còn thích vàng'

Nhiều người đang nghĩ rằng người trẻ không còn mê đeo vàng như thế hệ trước.

Hôm qua tôi thấy trên mạng xã hội một người cho rằng giới trẻ đang quay lưng với vàng, thế hệ trước mới thích đeo vàng, còn giới trẻ bây giờ thì không.

Bên dưới, lý do được nhiều người đưa ra là vàng quá đắt. Gần 17 triệu đồng một chỉ, hơn tháng lương của không ít người trẻ, mua sao nổi? Theo tôi, nếu dừng ở đó thì có vẻ chưa đủ để giải thích hết câu chuyện.

Bởi vì nhiều bạn trẻ vẫn sẵn sàng vay tiền mua đồng hồ vài chục triệu, đeo sneaker giới hạn có giá bằng cả tháng thu nhập, hoặc trả góp điện thoại đời mới.

Tôi còn nhớ cảm giác ngượng ngùng lúc đeo vàng đi ăn cưới của mình. Em họ tôi lấy chồng, là con chủ vựa phân bón, giàu nhất nhì xã. Bên đàn gái, trước ngày đưa dâu, ai cũng rủ nhau "có bao nhiêu vàng thì đeo hết lên người đi".

Thế là tôi ùa về nhà lấy lắc, dây chuyền, nhẫn, xi-men ra đeo, tổng cộng hơn 3 cây vàng để "đắp" lên người. Phía các cô các dì U60, U70 thì ai cũng xúng xính áo dài xanh đỏ và lấp lánh vàng 24K.

Khi đến nhà trai thì tôi thấy không chỉ mỗi mình, mà cả họ có vẻ lạc tông vì so với bên nhà trai - không có ai đeo vàng như dát vào người như vậy cả. Họ cũng có đeo trang sức, nhưng mình mảnh khảnh, có gu và rất sang trọng.

Từ đó tôi thấy ngại và không đeo một phân vàng nào trên người nữa. Thế mới biết được việc đeo dây chuyền vàng, nhẫn vàng đi đám cưới, nhất là những món to, dễ gây chú ý, nhiều bạn trẻ cảm thấy không thoải mái.

Tuy vậy, nói giới trẻ không thích vàng có lẽ là một kết luận vội vàng. Thực tế cho thấy, Gen Z không phủ nhận giá trị tích lũy của vàng, họ chỉ thay đổi cách nhìn và cách dùng, cách đeo. Họ chuộng những món trang sức vàng tinh tế, thiết kế hiện đại, dễ phối đồ hằng ngày, mang tính cá nhân rõ rệt hơn.

Trang sức phải "hợp gu", "không làm mình già đi", chứ không chỉ là nặng bao nhiêu chỉ, bao nhiêu cây. Với họ, vàng vừa là vật chất, vừa là tuyên ngôn thẩm mỹ, nếu tách bạch chuyện đeo trang sức để làm đẹp hay (mua vàng) để tích lũy

Quyên Hà