Tôi hết hơi khuyên vợ bán chốt lời 10 lượng vàng

Chiến sự ở Trung Đông leo thang căng thẳng suốt thời gian qua nhưng giá vàng không thể bứt phá, tôi tin đó là dấu hiệu chạm đỉnh.

Gia đình tôi có 10 lượng vàng mua từ thời giá khoảng 130 triệu đồng một lượng. Đó là khoản tích lũy lớn nhất của hai vợ chồng sau nhiều năm đi làm. Khi giá vàng tăng mạnh thời gian qua, có lúc vượt mốc 190 triệu đồng một lượng, đã có lúc tôi nghĩ đến việc nên chốt lời sớm.

Tôi nhiều lần nói với vợ: "Chiến sự ở Trung Đông leo thang căng thẳng suốt thời gian qua - một yếu tố thường đẩy giá vàng đi lên - nhưng thực tế lại không thể bứt phá mạnh hơn. Thậm chí, có nhiều nhịp giá vàng giảm khá sâu. Theo tôi, đó là dấu hiệu thị trường đã chạm đỉnh tâm lý.

Tôi không phải chuyên gia tài chính, chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Nhưng tôi vẫn theo dõi tin tức kinh tế, đọc phân tích thị trường và cố gắng suy nghĩ theo hướng thận trọng. Với tôi, nếu đã lãi lớn thì nên chốt để đảm bảo thành quả. 10 lượng vàng, nếu bán ở vùng giá cao, cũng là một khoản tiền đáng kể để phòng khi cần thiết.

Nhưng vợ tôi lại nghĩ khác. Cô ấy tin rằng giá vàng chưa dừng lại. Theo những gì vợ đọc trên mạng và nghe từ bạn bè, vàng sớm muộn cũng vượt mốc 200 triệu đồng một lượng, thậm chí còn cao hơn. Trong suy nghĩ của vợ, bán vàng lúc này chẳng khác nào "tự đá đi cơ hội đổi đời".

>> Có nên bán 12 lượng vàng để 'bắt đáy' Bitcoin?

Câu chuyện "bán hay giữ vàng?" suốt cả tuần nay trở thành chủ đề tranh luận căng thẳng giữa hai vợ chồng. Tôi phân tích rủi ro, nói rằng thị trường tài chính vốn rất khó đoán, càng nhiều người tin chắc giá sẽ tăng thì càng phải cẩn thận. Nhưng vợ tôi chỉ một mực muốn giữ thêm một thời gian nữa.

Khi một tài sản tăng giá mạnh, tâm lý phổ biến của nhiều người là chờ thêm một chút nữa để được giá cao hơn. Khi đã lãi, người ta lại muốn lãi nhiều hơn. Nhưng ranh giới giữa kỳ vọng và lòng tham đôi khi rất mong manh. Thực tế, không ai biết chính xác đỉnh của thị trường nằm ở đâu? Người bán sớm có thể tiếc, nhưng người giữ quá lâu cũng có thể đánh mất cơ hội.

Đến giờ, 10 lượng vàng đó vẫn nằm yên trong két sắt. Tôi vẫn đang ra sức thuyết phục vợ sớm bán chốt lời. Liệu điều đó có phải quyết định sai lầm?

Di Lap