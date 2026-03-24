Mẹ tôi lỗ 100 triệu đồng sau ba tuần 'đu đỉnh' vàng

Rút hết tiền tiết kiệm để mua vàng khi giá lên ngấp nghé 190 triệu đồng một lượng, giờ mẹ chỉ ngồi thở dài, không biết bao giờ 'về bờ'?

Câu chuyện của tác giả bài viết "Đau đớn 'đu đỉnh' vàng 190 triệu đồng một lượng' rất giống với trường hợp của mẹ tôi. Đầu tháng 3, mẹ tôi quyết định rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng vì "lãi suất thấp quá, gửi cũng chẳng được bao nhiêu". Đúng lúc đó, giá vàng lại leo thang từng ngày, có lúc ngấp nghé 190 triệu đồng một lượng. Những câu chuyện về chiến sự, về giá dầu, về bất ổn toàn cầu... khiến ai cũng tin rằng vàng sẽ còn tăng nữa. Mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ.

Bà nghe theo lời rủ rê đầu tư của mấy người bạn, mua 5 lượng vàng, gần như dốc hết số tiền tích góp bao năm. Tôi không phản đối, cũng không ủng hộ vì đó là tiền của mẹ. Một phần khác, chính tôi cũng bị cuốn theo tâm lý "ai cũng đang lao vào vàng" nên chẳng có lý do gì để ngăn cản mẹ.

Nhưng giờ đây, sau ba tuần, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh, xuống dưới 170 triệu đồng một lượng. Tối hôm qua, tôi thấy mẹ ngồi lặng trong phòng khách, thỉnh thoảng lại thở dài vì nhẩm tính: mỗi lượng vàng "bốc hơi" tới 20 triệu đồng, tổng cộng lỗ sơ sơ khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng lại đang có dấu hiệu tăng trở lại. Thành ra, mẹ tôi "thiệt đơn thiệt kép": vừa mất lãi, vừa lỗ vốn.

Tôi chỉ biết an ủi: "Nếu biết trước thị trường thì chắc ai cũng giàu rồi". Mẹ tôi cười gượng, nhưng tôi biết bà tiếc. Câu chuyện của mẹ cũng chính là tâm lý đầu tư của những người "tay mơ" - không có kiến thức tài chính vững vàng, không có chiến lược rõ ràng, chỉ có niềm tin mơ hồ dựa trên tin tức và đám đông. Thấy người ta mua thì mình mua. Đó chính là FOMO - nỗi sợ bị đứng ngoài cuộc chơi.

Giá vàng, cũng như bất kỳ tài sản nào, đều chịu tác động từ rất nhiều yếu tố: kinh tế, chính trị, lãi suất, tâm lý thị trường... biến động nhanh, rủi ro cao. Những người không có kiến thức tài chính rất dễ trở thành người "mua đỉnh". Tôi không biết mẹ tôi có "về bờ" được không? Có thể giá vàng sẽ tăng trở lại như nhiều "vàng thủ" vẫn nói, cũng có thể không. Nhưng điều chắc chắn là bài học này không hề rẻ.

Với tôi, đó là lời nhắc nhở rõ ràng: trước khi đầu tư, cần hiểu mình đang làm gì, rủi ro đến đâu? Và đôi khi, cứ như tôi, không làm gì cả có khi lại an toàn hơn đi theo số đông.

Đào Ngọc