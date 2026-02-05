Bán chốt lời 20 cây vàng phải báo trước tiệm vàng chuẩn bị tiền mặt?

'Muốn bán 20 cây vàng thì báo cửa hàng chuẩn bị tiền trước, nếu họ từ chối mua thì mới nghĩ đấy là chiêu trò'.

"Nhiều người vẫn nghĩ là tiệm vàng bảo hết tiền khi khách bán vàng với số lượng lớn là chốt lời.

Tôi nghĩ rằng dến cả ngân hàng khi khách muốn rút tiền mặt tầm 20 cây vàng tương đương hơn 3 tỷ đồng thì cũng phải báo trước để họ chuẩn bị tiền, chứ đâu có phải muốn bán là họ có sẵn tiền để mua vào?

Muốn bán 20 cây vàng thì báo cửa hàng chuẩn bị tiền trước, nếu họ từ chối mua thì mới nghĩ đấy là chiêu trò".

Độc giả nickname áidalsdiwd nhận định như trên, sau bài viết Tiệm vàng 'hết tiền' khi tôi cần bán gấp 20 lượng vàng nhẫn 9999. Trong bài viết trước, tác giả kể lại việc đem 20 lượng vàng nhẫn đi bán, nhưng tiệm vàng chỉ thu vào 2 chỉ, với lý do không còn tiền mặt.

Đồng thời tác giả đặt câu hỏi: "Tôi nghĩ là họ viện cớ thu vào vì bảng niêm yết giá - đối với họ là chưa đủ lời. Ví dụ chỉ cần nới khoảng cách mua vào bán ra thêm 100 nghìn - 200 nghìn đồng là sau khi thu 20 cây vàng của tôi là họ có thể bán ra và kiếm lời nhiều hơn, tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Độc giả nickname hunglhv.se trả lời: "Thực tế, các tiệm bán vàng không kiếm tiền từ việc giá vàng tăng hay giảm mà kiếm tiền từ chệnh lệch mua bán, gia công nên giao dịch nhiều thì họ có lời.

Vì sao như vậy? Vì nếu như phụ thuộc hoàn toàn vào giá vàng, nhiều tiệm vàng đã phá sản hết rồi, vì không ai biết được tương lai sẽ như thế nào.

Thực tế khi mua hay bán vàng, cuối ngày họ sẽ tổng hợp lại, tùy vào tình hình mà họ sẽ phòng hộ rủi ro (hedging) bằng cách bán lại cho hãng lớn. Trong ngành này, phụ thuộc vào giá vàng là rất rủi ro. Khả năng cao là họ hết tiền mặt thật".

Đồng quan điểm, độc giả Thanh Tùng nói: "Tác giả thử đem 2-3 lượng đến đó bán xem họ mua không? Chứ 20 lượng có thể họ không đủ tiền mặt hoặc lượng người bán vàng chính chủ quá nhiều nên họ không thu mua nổi hết.

Hoặc vàng đang có xu hướng giảm giá không phanh thì họ cũng không dám 'ôm' mà đứng yên quan sát thị trường rồi tùy cơ ứng biến. Bán lúc vàng đang đà đi lên có thể dễ hơn lúc giá đang tuột dốc. Hoặc trước đó có khách quen đặt mua thì gặp bạn bán là họ mua ngay sang tay liền".

Ở quan điểm ngược lại, độc giả nickname vh803dhdlhp86 cho rằng: "Tiệm vàng nói không còn đủ tiền mặt là chiêu trò mà thôi. Chúng ta phải hiểu là họ đang cân đối dòng vàng, tác giả bán 20 cây nhưng tồn kho họ còn nhiều và khách đặt mua cũng đang ít, họ không muốn tồn hàng thêm để dòng tiền chết, nếu thời điểm đó cũng có khách đặt mua tầm 20 cây có khi họ chốt vội ăn chênh lệch rồi".

Độc giả nickname Tiến sỹ Gàn: "Vàng là cuộc chơi do nhà vàng nắm giữ đằng chuôi. Bạn mua vàng giá thấp và muốn bán khi giá cao để chốt lời.

Nhưng mua hay không là quyết định của nhà vàng, họ cũng muốn mua giá thấp và bán mạnh giá cao để giữ lợi nhuận của họ, họ khống chế lượng mua vào khi giá cao bằng các thủ pháp kinh doanh. Chẳng nhẽ họ mở tiệm chỉ để bán cho bạn giá rẻ và mua lại của bạn giá cao dưới mọi điều kiện sao?

Trong khi đó, độc giả nickname duy.nkset nêu quan điểm: "Họ không thiếu tiền mua vàng đâu, tác giả thử chọn cái ngày mà vàng tăng phi mã đem vàng ra đấy bán xem, lại chẳng ôm vàng của bạn vội không cho ai đang chờ ngoài cửa mua.

Thế nên nếu thị trường minh bạch thì sàn vàng sẽ tốt hơn là mua bán vàng qua các tiệm vàng như bây giờ".

Hữu Nghị tổng hợp