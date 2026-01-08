Nhẫn vàng 9999 mua đã chục năm nhưng nay kiểm định không đủ tuổi

Tôi mua nhẫn vàng trong vỉ, tích lũy cả chục năm thì có cần bóc vỏ đi kiểm định tuổi vàng cho yên tâm?

Tôi vừa đọc một chia sẻ trên mạng xã hội, rằng một người mua nhẫn vàng có khắc 9999, tức là đủ bốn số chín, nhưng khi đi kiểm định lại non, tức là hàm lượng vàng chỉ hơn 99% một chút, không đủ bốn số như đã ghi.

Tôi cũng có một vài nghi vấn vì tôi hay mua vàng nhẫn ép vỉ. Tôi có nên bóc vỏ đem đi kiểm định không? Vì vàng giữ chục năm trở lên, sau này khó ăn khó nói.

Nhất là những ai mua vàng để dành, cất giữ cả chục năm, coi đó là của để dành cho tương lai.

Đến lúc cần bán, cần đổi, mới phát hiện ra sự chênh lệch, một chỉ lệch giá vài trăm nghìn nhưng với số lượng vài cây vàng thì cũng kha khá, nhất là khi đây là tiền mồ hôi, nước mắt dành dụm mà có.

Thực tế, vàng 9999 là cách gọi phổ biến để chỉ vàng có hàm lượng khoảng 99,99%.

Nhưng trong sản xuất và kiểm định, luôn tồn tại một biên độ sai số nhất định. Không phải cứ khắc 9999 là tuyệt đối như vậy, nhưng sai số quá nhiều, ví dụ nhẫn khắc 9999 nhưng đo ra chỉ 99,8 thì phải làm sao?

Hưng