Giá vàng, bạc thế giới tăng, dầu giảm sau khi Mỹ tập kích Venezuela

Nhu cầu trú ẩn kéo giá vàng, bạc thế giới lên cao trong phiên đầu tuần, trong khi giá dầu thô lại đi xuống.

Mở cửa phiên giao dịch 5/1, các kim loại quý đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay hiện tăng 60 USD lên 4.390 USD một ounce. Giá bạc đắt thêm gần 3 USD lên 75 USD. Bạch kim và palladium cũng đi lên.

Diễn biến này khớp với dự báo tuần trước của giới phân tích, rằng nhà đầu tư sẽ tìm đến công cụ trú ẩn sau việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1. Năm ngoái, vàng đã tăng hơn 60%, trong khi giá bạc là 160%, một phần do bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên đầu tuần. Đồ thị: Kitco

Ngược lại, giá dầu thô giảm do dự báo nguồn cung từ Venezuela tăng tốc. Dầu Brent hiện hạ 0,34 USD xuống 60,4 USD một thùng. Dầu WTI giảm 0,4 USD về 56,9 USD.

Trong một bài đăng trên X hôm 4/1, Mohamed El-Erian - cựu Giám đốc gã khổng lồ đầu tư trái phiếu PIMCO nhận định: "Chúng ta có lẽ sẽ thấy diễn biến trái ngược giữa giá dầu và vàng. Dầu có thể thấp hơn do khả năng xuất khẩu của Venezuela tăng, tùy vào lãnh đạo kế tiếp ở đây là ai. Còn vàng sẽ tăng do nhu cầu trú ẩn khi bất ổn lên cao".

Reuters trích các nguồn tin thân cận cho biết cuộc tập kích của Mỹ vào Venezuela chưa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và lọc dầu ở đây. Các cơ sở của hãng dầu quốc doanh PDVSA cũng chưa ghi nhận thiệt hại.

Dù vậy, trong ngắn hạn, hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela đang tê liệt, do các cảng vụ nước này không nhận được lệnh cho phép tàu hàng rời bến. Nhiều tàu đã bốc xong dầu thô và nhiên liệu, với kế hoạch đi đến Mỹ và châu Á nhưng không được rời bến. Số khác dự kiến tiếp nhận dầu thì phải rời đi trong tình trạng rỗng, theo dữ liệu của nền tảng theo dõi TankerTrackers. Tình hình này có thể buộc Venezuela nhanh chóng giảm sản lượng do các bể chứa đã đầy.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)