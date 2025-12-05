Tôi sốc nặng vì bị chê '18 tuổi nhưng già như U40'

Tôi cảm thấy tổn thương đến mức nhiều ngày không muốn soi gương, chụp ảnh, tránh cả việc gặp gỡ bạn bè vì sợ những ánh mắt đánh giá.

Đọc bài viết "Sai lầm tuổi trẻ khiến tôi 20 tuổi bị chê già như U40" tôi cảm thấy như đang nhìn thấy chính hình ảnh của bản thân mình. Tôi cũng từng trải qua một trong những ký ức cay đắng nhất cuộc đời khi mới 18 tuổi đã bị người khác chê "già trước tuổi". Giống như tác giả Trần Thảo Vy, tôi cũng là một người trẻ đã để cuộc sống trôi đi trong áp lực, mất cân bằng với những thói quen xấu, khiến cơ thể và tinh thần già hơn tuổi thật.

Đó không chỉ là một sự xúc phạm về ngoại hình, mà còn là cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của một người trẻ đang chập chững bước vào đời. Cái cảm giác nghe ai đó nói mình "trông như 30, 40 tuổi" dù chưa kịp sống hết tuổi thanh xuân, khiến tôi hoang mang, tự ti và nhiều lúc sợ cả việc đối diện với chính mình.

Ở tuổi 18, tôi từng trải qua thời gian căng thẳng vì học tập, tương lai và cả gia đình. Việc phải gồng mình quá mức khiến tôi mất đi sự tươi tắn vốn có của tuổi trẻ. Áp lực khiến tôi thường xuyên thiếu ngủ, luôn mang vẻ mặt mệt mỏi, cau có, ánh mắt vô hồn và tinh thần rệu rã. Người khác nhìn vào chỉ thấy một cô gái già dặn, u ám và nặng nề hơn tuổi thật.

Ngoài ra, tôi từng chủ quan với việc ngủ muộn, ăn uống thất thường, lạm dụng đồ ăn nhanh, ít vận động. Những thói quen này khiến da dẻ xấu đi, cơ thể xuống sắc, vóc dáng kém săn chắc. Đặc biệt, sự thiếu ngủ kinh niên làm tôi xuất hiện quầng thâm, vẻ mặt hốc hác và làn da mất sức sống. Tất cả tạo ra một hình ảnh già trước tuổi mà tôi không hề nhận ra cho đến khi bị người khác thẳng thừng nhận xét.

>> Đồng nghiệp body shaming tôi '30 tuổi nhưng nhàu nhĩ như người già'

Khi tâm lý luôn mang nặng áp lực, tôi dễ trở nên trầm tư, buồn bã, ít cười, ít giao tiếp và ít thể hiện năng lượng trẻ trung. Tinh thần mệt mỏi luôn bộc lộ ra nét mặt và thái độ sống. Một người mang tâm trạng nặng nề, dù trẻ, vẫn khiến người khác cảm giác họ "già".

Tôi cảm thấy tổn thương đến mức nhiều ngày không muốn soi gương, chụp ảnh, tránh cả việc gặp gỡ bạn bè vì sợ ánh mắt đánh giá. Nhưng càng trốn tránh, tôi càng nhận ra nỗi đau không tự biến mất. Tôi buộc phải đối diện với sự thật rằng ngoại hình, năng lượng và tinh thần của mình đang chịu ảnh hưởng từ chính lối sống thiếu khoa học mà mình tạo ra.



Sau khi vượt qua cú sốc tuổi trẻ ấy, tôi đã nhận ra nhiều bài học quan trọng: đừng để một câu nói khiến mình căng thẳng hay hoang mang. Hãy xem nó như một lời cảnh báo để nhìn lại bản thân. Hãy quan tâm đến giấc ngủ, ngủ sớm và ngủ đủ để cơ thể phục hồi. Hãy điều chỉnh lối sống, hạn chế đồ ăn nhanh, bổ sung vitamin, tập thể dục đều đặn để cải thiện thể chất. Đồng thời, hãy nuôi dưỡng tinh thần bằng những hoạt động mang lại năng lượng tích cực như đọc sách, thiền, trò chuyện với người thân hoặc tham gia các câu lạc bộ. Quan trọng nhất, hãy học cách yêu chính mình và xây dựng sự tự tin dựa trên giá trị thật, không phải trên lời khen chê của người khác.

Tôi giờ đây đã không còn ám ảnh như trước. Thay vào đó tôi biết ơn những lời nhận xét năm ấy. Nhờ cú sốc đó, tôi trưởng thành hơn, sống khoa học hơn và hiểu rằng vẻ ngoài của mỗi người trẻ không chỉ do tuổi tác quyết định, mà do cách họ sống, cách họ suy nghĩ và cách họ đối diện với áp lực. Sự trẻ trung không nằm ở con số, mà nằm ở tinh thần. Chỉ khi chúng ta biết chăm sóc bản thân một cách đúng đắn, chúng ta mới thật sự giữ được tuổi trẻ theo nghĩa trọn vẹn nhất.

Bảo Ngọc