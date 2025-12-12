Tôi có hai căn nhà, một miếng đất sau khi dắt díu vợ con thuê trọ khắp Sài Gòn

Đến bây giờ, tôi còn nhớ như in những ngày chuyển chỗ trọ bùi ngùi, tủi thân và rất mệt.

Vốn từ quê lên Sài Gòn ăn học rồi lập nghiệp, tôi đã đi ở trọ rất nhiều quận huyện (cũ) trong thành phố này. Trước khi đỗ đại học thì tôi đi làm thuê ở Quận 3, sau đó Quận 5. Sau khi đi học thì tôi ở Thủ Đức rồi Quận 1.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi thuê phòng nhỏ ở Quận 4. Sau đó về Quận 8. Rồi tôi cưới vợ. Hai vợ chồng dắt nhau về Bình Chánh thuê căn phòng trọ nhỏ.

Rồi chúng tôi chuyển qua Tân Phú, cũng là lúc vợ tôi có bầu bé đầu tiên. Chúng tôi thuê căn nhà lụp xụp cạnh một khu đầm cỏ, mưa nước ngập vào nhà.

Rồi chúng tôi chuyển sang quận 12, đầu tiên thuê căn phòng 9 m2 có gác. Cũng là chỗ bé đầu tiên ra đời. Rồi chịu không nổi tiếng ồn và nóng bức, tôi chuyển thuê nhà nguyên căn.

Rồi vì nhiều lý do khác nhau, tôi lại phải chuyển qua căn nhà khác gần đó, là lúc con tôi được khoảng 2 tuổi. Rồi tôi lại phải chuyển một lần nữa tới một căn nhà mới, rộng hơn.

Mỗi lần chuyển nhà như vậy là biết bao nhiêu ký ức, bao nhiêu tủi hổ, cực khổ cho cả hai vợ chồng. Nhất là lúc có con rồi, việc chuyển nhà càng thêm khó nhọc và tủi thân.

Cho tới khi con tôi được gần 3 tuổi thì chúng tôi vay mượn mua được căn nhà cấp bốn đầu tiên. Trong hẻm nhỏ, cạnh nghĩa địa. Lúc đó tôi phải vay hai ngân hàng một lúc mới đủ tiền mua nhà này. Mỗi tháng chúng tôi phải trả lãi và gốc gần hết cả lương. Mà thu nhập thì chỉ mỗi mình tôi, vợ thì phải nghỉ sinh chăm em bé.

Với căn nhà đầu tiên, chúng tôi vay tới 80% giá trị căn nhà. Tuy chúng tôi đăng ký 25 năm trả nợ nhưng chỉ khoảng 3 năm là tôi đã trả xong hết. Nợ nào lãi cao thì tôi trả trước, nợ nào lãi thấp thì trả sau. Tôi cũng gia tăng thu nhập nên trả dứt khá nhanh.

Nhờ vào kinh nghiệm vay mua nhà căn thứ nhất, tôi vay mua căn thứ hai. Tuy vậy, tôi cũng cân đối khá tốt nên cuộc sống vẫn thoải mái, chứ không tới mức phải khổ sở vì nợ. Tôi thậm chí còn vay mua xe hơi để phục vụ công việc và gia đình (không chạy dịch vụ).

Sau căn nhà thứ hai thì năm nay tôi cũng vay ngân hàng mua miếng đất nữa. Tôi xây nhà mới để ở, căn nhà đầu tiên thì sửa lại cho thuê.

Nếu tính từ lúc ra trường thì sau 23 năm, tôi đã có được hai căn nhà, một miếng đất, một xe hơi, một công ty (xe và đất vẫn đang trả nợ ngân hàng). Nếu tính từ căn nhà đầu tiên thì sau 11 năm, tôi đã có được số tài sản trên.

Nếu ngày xưa phải chuyển trọ, phải lo đóng tiền nhà thì bây giờ, tôi an yên trong căn nhà của mình và mỗi tháng lại nghe tiếng "ting ting" tiền về từ người thuê nhà. Đôi lúc họ xin khất trả trễ hoặc tháng trả hai lần. Thấy cũng tội và thấy bóng dáng của mình ngày xưa.

Sau bao nhiêu năm, từ đi thuê trọ, tôi đã trở thành chủ trọ lúc nào không hay.

Phong Ba BP